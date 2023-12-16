OnlyFans nedir, ne demek? Sosyal medya platformu OnlyFans kapatıldı mı?

OnlyFans, merkezi Londra'da bulunan bir içerik abonelik iş modeli hizmetidir. İçerik yaratıcıları, kendilerine üye olan kullanıcılardan (hayranlar) para kazanabilir.



Hizmet, yetişkin içerik üreticileri arasında popülerdir ve genellikle cinsel içerik üreticileriyle ilişkilendirilir. Aynı zamanda fiziksel spor uzmanları ve müzisyenleri gibi diğer türlerden içerik yaratıcıları barındırıyor.



Ekim 2018'de, MyFreeCams'in sahibi Leonid Radvinsky, ana şirket Fenix ​​International Limited'in yüzde 75'inden fazlasına sahip olarak önemli bir kontrol sahibi oldu.



19 Ağustos 2021 itibarıyla OnlyFans ekibi finansal anlaşma sağladıkları şirketlerin politikalarından ötürü 1 Ekim 2021'den itibaren artık OnlyFans'ta cinsel içerik paylaşılamayacağını duyurdular. Daha sonra bu karardan vazgeçtiklerini açıkladılar.

ONLYFANS KAPATILDI MI?



Türkiye'de, 6 Haziran 2023 tarihinde CİMER'e sitenin kapatılması yönünde şikayet kampanyası başlatıldı. 7 Haziran 2023 tarihinde ise siteye erişim engeli getirildi.