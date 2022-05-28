Palyaço Günü'nde renkli görüntüler

Peru'nun başkenti Lima renkli bir yürüyüşe sahne oldu. Palyaço Günü'nü kutlayan yüzlerce kişi, rengarenk makyajları ve kostümleriyle sokakları doldurdu.

Palyaço Günü'nde renkli görüntüler

Haberler 28.05.2022 - 15:56

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İki yıllık pandemi arasının ardından palyaçolar sokaklara geri döndü.

Rengarenk kostümleri ve boyalı suratlarıyla yüzlerce palyaço, 'nun başkenti Lima'da sokakları doldurdu.

Peru'da 2006 yılından beri Palyaço Günü kutlanıyor. Etkinlikler kapsamda palyaço kostümlerini giyenler geçit töreni düzenlendi. Rengarenk boyanmış yüzleriyle palyaçolar, hem eğlendi, hem de eğlendirdi.

Palyaçoların geçişi aynı zamanda anma törenine de oldu. Kimileri; pandemi sırasında ölen arkadaşlarının küllerini taşıdı.

Aslında Palyaço Günü, 1987'de hayata veda eden Perulu palyaço Hose Alvarez’i anmak amacıyla ilan edilmişti. İlerleyen yıllarda bir gelenek haline geldi.

Palyaço Günü ülkede her yıl 25 mayıs'ta düzenleniyor.

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