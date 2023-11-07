Pareto prensibi nedir? 80/20 kuralıyla hayatınızı güzelleştirmek için 5 tüyo

İtalyan matematikçi ve ekonomist Vilfredo Pareto tarafından ortaya atılan Pareto prensibi, sonuçların %80’inin, nedenlerin %20’sinden kaynaklandığını ileri sürer. Bu modeli hayatınıza uyarlayarak daha mutlu ve huzurlu olabilirsiniz. İşte 80/20 kuralını kullanmak için 5 tüyo...
1- DAHA FAZLA SU İÇİN
Yeterince su içmemek; genel yorgunluk, baş ağrısı, cillte bozulmalar gibi istemeyen birçok sonuca neden olur.
Yeterli su içmek ise daha enerjik olmanıza, cildinizin daha sağlıklı görünmesine sebep olur. Bu nedenle günlük alacağınız sıvı miktarının %80'inin su olmasına özen gösterin.
2- DAHA FAZLA SEBZE YİYİN
Her gün üç öğününüzde de tabağınızın yarısını sebze ile doldurursanız daha sağlıklı bir insan olursunuz.
Beslenmenizde %80 oranında sağlıklı gıdalar ekleyebilirsiniz, %20 oranında da canınızın çektiğini yiyebilirsiniz.
3- BOL BOL YÜRÜYÜŞ YAPIN
Hayatınıza hareket katın. Yürüyebildiğiniz her yere yürüyün. Yürüyüşü hayatınıza entegre ettiğinizde daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.
4- YAKIN ARKADAŞ GRUBUNUZA YATIRIM YAPIN
Birlikte akit geçirmekten hoşlandığınız yakın arkadaşlarınıza yatırım yapın. Zamanınızı, enerjinizi, sevginizi ve kaynaklarınızı çoğunu sevdiğiniz insanlara adadığınızda mutluluğunuz da artacaktır.
5- HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN
Hayallerinizin peşinden gitmenize engel olan korkularınızdan kurtulmaya çalışın. İçinizdeki tutkuyu kafanızda yeniden değerlendirin. Bunun üzerine gidin.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yaşam
- N-Life
- N-Life Lifestyle
- Mutluluk