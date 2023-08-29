"Podcast nasıl yapılır?" diyenlerin izlemesi gereken 6 adım

Podcast, iPod ile yayın anlamına gelen broadcast sözcüğünün bir araya gelmesiyle oluşan bir kelimedir.



1- FORMAT BELİRLEYİN



Podcast, ses kaydı alarak bu kaydı istediğiniz zaman dilediğiniz platformda paylaşma imkanı sunar. Ancak bunu yapmaya başlamadan önce programınızın amacını belirlemelisiniz.



Konuyu seçtikten sonra programın ismine, giriş müziğine ve podcast kanalınızın kapak fotoğrafına da karar vermelisiniz.



2- PODCAST İÇİN GEREKLİ EKİPMANLARI EDİNİN



İçerik kadar ses kalitesinin de önemli olduğu podcast yayınları için bir takım donanıma sahip olmanız gerekir. Bunlar;



Bilgisayar ya da tablet

Mikrofon

Kulaklık

Ses kayıt cihazı

Mikrofon süngeri



3- PODCAST'İNİZİ PLATFORMLARA YÜKLEYİN



Podcast’inizin konusunu belirlediniz, kayıt almak için gerekli ekipmanlara sahip oldunuz ve kaydınızı aldıysanız şimdi içeriğinizi yükleyip paylaşabilirsiniz.



Yapmanız gereken birkaç platforma birden yükleyebilirsiniz.



4- DÜZENLİ OLARAK YAYINLAMAYA ÖZEN GÖSTERİN



İçerik üretmeye başlamak kadar devamlılığı sağlamak da önemlidir. Podcast'inizi hangi aralıklarla yayınlayacağınıza karar verip bu rutine uymalısınız.



Bu yaklaşım, kanalınızı geliştirmek, sadık dinleyici kitlesi oluşturmak ve dinleyicilerinizin artması sağlamak açısından gereklidir.

5- SOSYAL MEDYA KANALLARINI KULLANIN



Kaliteli ve düzenli olarak ürettiğiniz içerikleri, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir ve bu platformlarda kanalınıza özel profiller/sayfalar oluşturabilirsiniz.



6- PES ETMEYİN



Başarılı bir podcast yayıncısı olmak istiyor ve daha çok kişiye ulaşmak istiyorsanız çok çalışmalı ve hedefinize ulaşana kadar pes etmemelisiniz.