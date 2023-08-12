Şarkı söylemenin 6 yararı

Şarkı söylemenin beden ve zihin sağlığı için çok faydalı olduğunu gösteren birçok çalışma bulunuyor. İşte şarkı söylemenin yararlarından birkaçı...



Stresi azaltır



Yüksek sesle şarkı söylediğinizde stres seviyeniz giderek düşer ve rahatladığınızı hissedersiniz.



Hormon salgılar



Şarkı söylemek, endorfin ve oksitosin salgılanmasına yardımcı oluyor.



Hafızayı güçlendirir



Şarkı söyleme esnasında melodi ve sözleri ezberlersiniz bu sayede hafızanızı geliştirirsiniz.



Horlamaya iyi gelir



Düzenli bir şekilde şarkı söylemenin horlama sorunu olanlara iyi geldiği gözlemlenmiştir.

