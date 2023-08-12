Şarkı söylemenin 6 yararı

Siz de aklınızdan çıkaramadığınız şarkıları bağıra bağıra söylemeye bayılıyor musunuz? Yapılan araştırmalar şarkı söylemenin insan sağlığına birçok yararı olduğunu söylüyor.

Şarkı söylemenin 6 yararı

Şarkı söylemenin beden ve zihin sağlığı için çok faydalı olduğunu gösteren birçok çalışma bulunuyor. İşte şarkı söylemenin yararlarından birkaçı...

Stresi azaltır

Yüksek sesle şarkı söylediğinizde stres seviyeniz giderek düşer ve rahatladığınızı hissedersiniz.

Hormon salgılar

Şarkı söylemek, endorfin ve oksitosin salgılanmasına yardımcı oluyor. 

Hafızayı güçlendirir

Şarkı söyleme esnasında melodi ve sözleri ezberlersiniz bu sayede hafızanızı geliştirirsiniz.

Horlamaya iyi gelir

Düzenli bir şekilde şarkı söylemenin horlama sorunu olanlara iyi geldiği gözlemlenmiştir.

Şarkı söylemenin 6 yararı - 1

Ruh halini iyileştirir

Kötü bir gün geçirmiş olabilirsiniz ancak şarkı söylemeye başladığınızca ruh halinizde pozitif bir değişim gözlemleyeceksiniz.

Aidiyet duygusunu artırır

Özellikle başkalarıyla birlikte şarkı söylediğinizde aranızdaki bağ gelişecek ve daha güçlü bir ilişki kuracaksınız.

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