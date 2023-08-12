Şarkı söylemenin 6 yararı

Şarkı söylemenin beden ve zihin sağlığı için çok faydalı olduğunu gösteren birçok çalışma bulunuyor. İşte şarkı söylemenin yararlarından birkaçı...
Stresi azaltır
Yüksek sesle şarkı söylediğinizde stres seviyeniz giderek düşer ve rahatladığınızı hissedersiniz.
Hormon salgılar
Şarkı söylemek, endorfin ve oksitosin salgılanmasına yardımcı oluyor.
Hafızayı güçlendirir
Şarkı söyleme esnasında melodi ve sözleri ezberlersiniz bu sayede hafızanızı geliştirirsiniz.
Horlamaya iyi gelir
Düzenli bir şekilde şarkı söylemenin horlama sorunu olanlara iyi geldiği gözlemlenmiştir.
Ruh halini iyileştirir
Kötü bir gün geçirmiş olabilirsiniz ancak şarkı söylemeye başladığınızca ruh halinizde pozitif bir değişim gözlemleyeceksiniz.
Aidiyet duygusunu artırır
Özellikle başkalarıyla birlikte şarkı söylediğinizde aranızdaki bağ gelişecek ve daha güçlü bir ilişki kuracaksınız.
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