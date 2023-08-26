Stalking nedir? Stalking alışkanlığından nasıl kurtulunur?

Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle ortaya çıkan kavramlardan biri olan stalk, gizlice takip etmek anlamında kullanılıyor. Yani stalk yapan kişinin; ilgilendiği insanın neler yaptığını, nelerden hoşlandığını, hangi uygulamaları ne sıklıkla kullandığını, kimleri takip ettiğini, kimlerin fotoğrafını beğendiği gibi konularda merakını gidermesi stalk anlamına gelir.

Konuşma dilinde yeri olan stalk, zaman içerisinde kişilerin hayatında olumsuz etkilere yol açabilir. İşte stalk takıntısından kurtulmak için uygulayabileceğiniz 4 yöntem...

1- STALK YAPACAĞINIZ KİŞİYİ SİLİN YA DA ENGELLEYİN

Stalk yapacağınız kişiyi kullandığınız sosyal medya uygulamalarından silerek ilk adımı atabilirsiniz. Bu o kişiyi merak etmenizi engeller ve yeni bir başlangıç yapmanıza yardımcı olur.

2- STALK YAPMAK İSTEDİĞİNİZDE BAŞKA ŞEYLER DÜŞÜNÜN

Günün herhangi bir saatinde stalk yapmak istediğinizde kendinizi başka şeyler ile oyalayın. Başka şeyler düşünün, kitap okuyun, yürüyüşe çıkın ama ne olursa olsun onun profiline bakmayın.