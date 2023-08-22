Kendinizi yatıştırmak için telkin cümleleri kurabilir hatta bunları yüksek sesle tekrar edebilirsiniz. İşte stresi azaltmak için her gün tekrar edebileceğiniz cümleler:



1- "Derin nefes al"

2- "Mükemmel olmama gerek yok"

3- "Akışına bırak"

4- "Her duygu geçici"

5- "Dünyanın sonu değil"

6- "Yavaşla"

7- "Bu stres hissini kontrol edebilirim, beni yönetmesine izin vermek benim elimde"

8- "Stresli hissetsem de kendimi seviyorum, kendime saygı duyuyorum"

9- "Tüm deneyimler öğrenmem ve büyümem için bir fırsat"

10- "Nefes verip rahatladığımı hissediyorum"

11- "Kendimi affediyorum"

12- "Bana hizmet etmeyen şeylerin gitmesine izin veriyorum"

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