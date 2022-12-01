Tasarruf için sütü buzdolabının içinde mi kapağında mı saklamalı?

Yiyecek ve içeceklerin daha uzun dayanmasını sağlamak, kolay bozulmaması için doğru koruma tedbirleri almak, tasarruf etmek isteyen herkesin hedefi. Sosyal medyadaki popüler bir hesapta paylaşılan videoya göre, genellikle yapıldığı şekilde, sütü buzdolabının kapağındaki raflarda muhafaza etmek daha fazla israfa yol açıyor.



Daily Star gazetesinin haberine göre, Cost of Living Crisis Tips isimli TikTok hesabından paylaşılan tüyolarda, “Sütünüzü buzdolabının kapağına koymayın. Kapağı açtığınızda, o kısım soğuk havadan uzaklaşır ve bu da tazeliği etkiler” dedi. Kullanıcı, “Sütünüzün daha uzun süre taze kalmasını istiyorsanız buzdolabının iç kısmına koyun” tavsiyesinde bulundu.



Ancak videoyu izleyen bazı kullanıcıların bu öneriye itirazları oldu. Bir takipçi, buzdolabının 2 saniye ya da bazen 10 saniye açık olduğunu, bunun da sütü etkilemeyeceğini düşündüğünü belirtti. Hesabın sahibi ise, “Evet ama günde kaç kez o kapağı açıyorsunuz?” diye sorarak, defalarca kapağı açmanın tazelik oranını etkilediğini savundu.