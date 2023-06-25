Tatil hazırlığının püf noktaları

Hava durumu kontrolü

Yaz mevsiminde olduğumuz için havalar sıcak ve güneşli olacaktır ancak bir sürprizle karşılaşmamak adına hava durumuna mutlaka bakın.

Birden fazla çanta veya bavul



Her şeyi bir bavula sığdırmaya çalışmayın. Bavulunuzun kaybolma veya hasar görme durumunda zor durumda kalabilirsiniz. El çantası veya sırt çantası mutlaka bulundurun.

Vakumlu poşet kullanın



Kırışmayacak kıyafetlerinizi vakumlu poşetlere koyarak yer kazanabilirsiniz.

