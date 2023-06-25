Tatil hazırlığının püf noktaları

Tüm sene bu tatil için beklediniz. İşte kendinizi serin sulara atacağınız o gün geldi. Peki gerekli her şeyi yanınıza aldınız mı? İşte tatile çıkmadan önce nasıl hazırlanmanız gerektiğiyle ilgili birkaç tüyo...

Tatil hazırlığının püf noktaları

İhtiyaç listesi hazırlayın

Gideceğiniz yere ve kalacağınız gün sayısına bağlı olarak bir ihtiyaç listesi oluşturun. Bavulunuzun büyüklüğünüze göre alternatifleri de dahil edin.

Küçük boyutlu kişisel bakım ürünleri

Şampuan, duş jeli, diş macunu veya jöle gibi ürünlerin küçük boylarını tercih edin.

Rulo yapın

Eşyalarınızı katlamak yerine rulo şeklinde yerleştirirseniz daha çok alan kazanabilirsiniz.

Tatil hazırlığının püf noktaları - 1

Hava durumu kontrolü

Yaz mevsiminde olduğumuz için havalar sıcak ve güneşli olacaktır ancak bir sürprizle karşılaşmamak adına hava durumuna mutlaka bakın.

Birden fazla çanta veya bavul

Her şeyi bir bavula sığdırmaya çalışmayın. Bavulunuzun kaybolma veya hasar görme durumunda zor durumda kalabilirsiniz. El çantası veya sırt çantası mutlaka bulundurun.

Vakumlu poşet kullanın

Kırışmayacak kıyafetlerinizi vakumlu poşetlere koyarak yer kazanabilirsiniz.

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