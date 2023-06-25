Tatil hazırlığının püf noktaları

İhtiyaç listesi hazırlayın
Gideceğiniz yere ve kalacağınız gün sayısına bağlı olarak bir ihtiyaç listesi oluşturun. Bavulunuzun büyüklüğünüze göre alternatifleri de dahil edin.
Küçük boyutlu kişisel bakım ürünleri
Şampuan, duş jeli, diş macunu veya jöle gibi ürünlerin küçük boylarını tercih edin.
Rulo yapın
Eşyalarınızı katlamak yerine rulo şeklinde yerleştirirseniz daha çok alan kazanabilirsiniz.
Hava durumu kontrolü
Yaz mevsiminde olduğumuz için havalar sıcak ve güneşli olacaktır ancak bir sürprizle karşılaşmamak adına hava durumuna mutlaka bakın.
Birden fazla çanta veya bavul
Her şeyi bir bavula sığdırmaya çalışmayın. Bavulunuzun kaybolma veya hasar görme durumunda zor durumda kalabilirsiniz. El çantası veya sırt çantası mutlaka bulundurun.
Vakumlu poşet kullanın
Kırışmayacak kıyafetlerinizi vakumlu poşetlere koyarak yer kazanabilirsiniz.
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