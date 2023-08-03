Temel yoga öğretileri nedir?

Yoga öğretisinin temel felsefesine göre; zihin, beden,ruh bir bütündür ve varoluşun bu üç öğesini ayıran net bir çizgi yoktur. Yoga, kollar olarak da bilinen 8 basamak felsefesini barındırır. İşte Yoga'nın 8 temel basamağı:
1. YAMALAR
Yamalar, çevremizdekilerle etkileşime girerken uyulması gereken beş etik ilkeden oluşur. Bunlar: zarar vermemek (Ahimsa), doğruluk (Satya), çalmamak (Asteya), bedensel zevkleri kontrol etmek (Brahmacharya) ve kıskanç olmamaktır (Aparigraha).
Bu beş yama, başkalarına saygılı davranan bir kişi olmanın temelini atar.
2. NİYAMALAR
Yamalar’a benzer şekilde Niyamalar, zihnimizi, ruhumuzu ve bedenimizi beslememize imkan tanıyan standartları taşır. Bu standartlar: saflık/arınmışlık (Saucha), elinde olana şükretmek (Santosha), çaba sark etmek (Tapas), kişisel gelişim (Svadhyaya) ve adanmışlık (Ishvara Pranidhana).
5 Niyama ile birlikte 5 Yama, yoga pratiğinde başarının 10 anahtarıdır.
3. YOGA DURUŞLARI (ASANA)
Asana, stüdyolarda ve yoga eğitimleri kapsamında göreceğiniz fiziksel pratiklerdir. Esneme, duruş ve nefes üçlemeleri ile oluşur. Asana, hayati organlarınızı iyileştirmek, detoks yapmak ve dolaşımınızı artırmak için gerekli kanı alma çalışmalarını kapsar. Bununla birlikte asanalar stresi ve olumsuz duyguları azaltır. Bedeninizi geliştirdikçe kendinize güveni ve öz tatmin duygusunu da artırır.
4. PRANAMAYA
Nefes kontrolüne odaklanılan bu basamak, nefes çalışmaları ile güçlü bir zihin ve içsel yolculuk deneyimi sunar.
5. PRATYAHARA
Pratyahara; bilinci dikkat dağıtıcılardan arındırmak anlamına gelir. Dokunmak, duymak, hissetmek ve zevk duyularınızın her birine ayrı ayrı odaklanır ve geliştirir.
6. DHARANA
Odaklanma anlamına gelen Dhanara, acıdan özgürlüğe doğru yapılan içsel yolculuğun ilk aşamasıdır.
7. DHYANA
Bu basamak, çevresel tüm uyaranların geride bırakıldığı, dikkatin tek bir şey üstüne odaklandığı yani meditasyon yapılan adımdır.
8. SAMADHİ
Bu aşama, yogadan gelen doğal yükselişi açığa çıkarır. Samadhi aşamasında; bilinçli özgürlüğe ve farkındalığa yükseldiğinizi hissedeceksiniz.
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