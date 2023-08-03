Temel yoga öğretileri nedir?

2. NİYAMALAR



Yamalar’a benzer şekilde Niyamalar, zihnimizi, ruhumuzu ve bedenimizi beslememize imkan tanıyan standartları taşır. Bu standartlar: saflık/arınmışlık (Saucha), elinde olana şükretmek (Santosha), çaba sark etmek (Tapas), kişisel gelişim (Svadhyaya) ve adanmışlık (Ishvara Pranidhana).



5 Niyama ile birlikte 5 Yama, yoga pratiğinde başarının 10 anahtarıdır.



3. YOGA DURUŞLARI (ASANA)



Asana, stüdyolarda ve yoga eğitimleri kapsamında göreceğiniz fiziksel pratiklerdir. Esneme, duruş ve nefes üçlemeleri ile oluşur. Asana, hayati organlarınızı iyileştirmek, detoks yapmak ve dolaşımınızı artırmak için gerekli kanı alma çalışmalarını kapsar. Bununla birlikte asanalar stresi ve olumsuz duyguları azaltır. Bedeninizi geliştirdikçe kendinize güveni ve öz tatmin duygusunu da artırır.



4. PRANAMAYA



Nefes kontrolüne odaklanılan bu basamak, nefes çalışmaları ile güçlü bir zihin ve içsel yolculuk deneyimi sunar.

5. PRATYAHARA



Pratyahara; bilinci dikkat dağıtıcılardan arındırmak anlamına gelir. Dokunmak, duymak, hissetmek ve zevk duyularınızın her birine ayrı ayrı odaklanır ve geliştirir.