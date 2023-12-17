Temizlikte en büyük yardımcı: Beyaz sirke nerelerde kullanılır?

Beyaz sirke, asetik asit ve sudan oluşan fermente bir sıvıdır. Birçok faydası ve kullanım alanı geniş olan beyaz sirke, pandemiden bu yana hayatımızda daha fazla yer ediyor.

BEYAZ SİRKE NASIL YAPILIR?

Beyaz sirke, şeker pancarı veya mısır şekerinden elde edilen bir çeşit fermantasyon ürünüdür. Şekerin işlemlerden geçerek alkol oranı yoğun bir yapı elde edilmesi sonucunda beyaz sirke ortaya çıkmaktadır. İşte beyaz sirkenin kullanım alanları...

1- Yumurta akının sertleşmesine yardımcı olur.



2- Turşularda ve soslarda tatlılığı dengelemek için kullanabilirsiniz.



3- Kabartma tozu ile reaksiyona girmesi için keklere veya kurabiyelere ekleyebilirsiniz.



4- Sprey şişesindeki bir bardak beyaz sirkeyi üç bardak su ile karıştırın. Pencereler ve fayansları temizlemek için harika bir temizlik maddesi olacaktır.

