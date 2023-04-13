Terapiye ihtiyacınız olduğunu gösteren 8 işaret

Kötü alışkanlıklardan kurtulmak, daha iyi ilişkiler kurmak, hayattan zevk almak veya bir bağımlılıkla başa çıkmak için terapi yöntemine başvurabilirsiniz. İşte terapi almadan önce kendinize sormanız gereken 8 soru....

1. Hayatım sağlıksız bir döngüye mi girdi?



Hepimizin kopmakta zorlandığı alışkanlıkları veya bırakamadığı davranışları olabilir. Eğer bu alışkanlıklar hayatınıza zarar veriyorsa terapi iyi bir çözüm olabilir.



2. Kendimi sevmekte zorlanıyor muyum?

Kendinizi sık sık eleştiriyor ve sevmediğiniz çok fazla yönünüz olduğunu düşünüyorsanız, terapi kaçınılmaz olabilir. Suçluluk duygusu veya sürekli mükemmel olmaya çalışmak sizi zamanla geri dönülmez bir yola sokabilir.



3. Motivasyonum düşük mü?

Bazı dönemlerde üzgün olmak ve umutsuz hissetmek normaldir ama bu sürecin normalden uzun sürmesi ve sık sık tekrarlanması iyiye işaret değildir.



4. Dengesiz miyim?

Modunuz sık sık değişiyor ve bu insanlarla ilişkilerinizi etkiliyorsa aksiyete veya öfke probleminden muzdarip olabilirsiniz.

