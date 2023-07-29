Terleme problemiyle başa çıkma yolları

Terlemek, vücut sıcaklığının dengelenmesini sağlar. Yaz aylarında daha fazla terlemeye başlarız. Aşırı terleme hem sosyal hayatta hem de iş hayatında pek çok soruna yol açabilir. İşte terlemeyle başa çıkmak için yapabilecekleriniz...

Kıyafet seçimi



Giydiğiniz kıyafetlerin materyalleri terleme sıklığında önemli bir rol oynuyor. Naylon ve polyester kumaşlar ısıyı hapsettiği için cildinizin nefes almasına izin vermez. Yün, pamuk ve keten kumaşlar ise hava akışı sağlar ve cildinizin nefes almasını sağlar.

Yediklerinize dikkat edin



Baharatlı yiyecekler vücut ısısının ani bir şekilde artmasına, çok sıcak yiyecekler ve içecekler ise vucütta su kaybına neden olur. Yaz aylarında zeytinyağlı, hafif, soğuk ve bitkilsel bazlı gıdalara yönelebilirsiniz.

