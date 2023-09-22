The Future Healthcare İstanbul 2023 Konferansı yaklaşıyor

The Future Healthcare İstanbul 2023 Konferansı’nın danışma kurulunda, alanında deneyimli isimler yer alıyor: Houston Metodist Araştırma Enstitüsü Nanotıp Anabilim Dalı Profesörü Prof. Dr. Bülent Özpolat, Veni Vita Health Genel Müdürü Beril Koparal Ergün, Antalya Belek Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Akademik Kurul Üyesi Prof.Dr Ayşe Rodopman Arman, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Ersoy, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çisil Sohodol, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Baş, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Profesörü Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, Gilead Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Profesörü Prof. Dr. Devrim Gözüaçık, Roche Türkiye Kurumsal İletişim Lideri Bahar Süral, Genomedis Biyoteknoloji Kurucusu Dr. Sevgi Salman Ünver, Abdi İbrahim Satış Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Dr. Oğuz Mülazımoğlu, Göğüs Hastalıkları ve Uyku Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Haver Pharma İlaç A.Ş Pazarlama ve Satış Direktörü Esra Erbilgin, AstraZeneca Türkiye Biyofarma İş Birimi Direktörü Berrak Yücel, Johnson & Johnson MedTech EMEA Bölge Başkan Yardımcısı Demet Russ gibi önemli isimler, The Future Healthcare İstanbul 2023 Konferansı’na değer katıyor.





ÖNE ÇIKAN OTURUM VE PANELLER

İlk Gün (27 Eylül Çarşamba)



27 Eylül Çarşamba günü programının ilk saatlerinde, 28. Dönem Milletvekili Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Halit Yerebakan’ın açılış konuşması yer alıyor.



Konferansın ilk gününde; 28. Dönem Milletvekili Prof.Dr.Halit Yerebakan, “Multidisipliner Sağlık ve Sağlık Teknolojileri Etkinliklerinin Türk Tıbbına ve Sağlık Sistemine Katkıları”nı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanı Önder Yüksel Eryiğit ise, ‘’Yerel Yönetimlerde İnovatif Sağlık Hizmetleri’’ni anlatacak. Sonrasında Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Furkan Kayabaşoğlu’nun ‘’Doğum: Geçmişten Geleceğe’’ oturumu yer alıyor. “Bilimden Mutfağa Beslenme ve Ötesi” paneli İç Hastalıkları Uzmanı Dr.Ayça Kaya moderatörlüğünde, Yemek, Kültür Yazarı Sahrap Soysal ve Şef Ayvaz Akbacak’ın katılımıyla gerçekleşiyor. Prof. Dr. Çağrı Gülümser ile ‘’Yapay Plasenta & Fetal Cerrahi’’ online oturumu sonrası ‘’Nefes Oluyoruz: İyileştirmeye Dünyadan Başlamak’’ paneli Tazefikir İletişim Group Kurucusu Çağlar Gözüaçık moderatörlüğünde, Abdi İbrahim Solunum Bölüm Direktörü Ömür Salman, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Arzu Yorgancıoğlu ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşiyor.

LifeClub Sağlıklı Yaşam Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Elif Elkin, ‘’Sağlıkta Dijitalin Native'i Olmak’’ ve G&G Clinic Kurucu Ortağı Prof. Dr. C. Ayşe Görmeli, ‘’Kök hücre: Rejeneratif Tıpta Geleceğe Açılan Kapı’’ konusundaki görüşlerini katılımcılarla paylaşacaklar. Akademisyen, Yazar, Genomedis Biyoteknoloji Kurucusu Dr. Sevgi Salman Ünver moderatörlüğünde, Diagnotech Biotechnology Genel Müdürü Onur Bilenoğlu, PROMCURE İş Geliştirme Müdürü Ümit Fırat ve Genetiks Laboratuvarları İş Geliştirme Uzmanı Dr. Çağrı Oğur’un katılımıyla ‘’Geleceğin Sağlığının Yenilikçi Girişimleri’’ paneli yer alıyor. Programın devamında Av.Dr.E.Neval Yılmaz moderatörlüğünde, Prof.Dr.A. Egemen Yılmaz ve Prof.Dr.Dilek Özcengiz katılımıyla “Yapay Zeka Robotik Cerrahi ve Tıptaki Yenilikçi Teknolojilerin Hukuksal Boyutu” paneli online oturumuyla gerçekleşiyor. Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Ceo’su ve Eczacıbaşı Evital Başkanı Emin Fadıllıoğlu “Hiç Olmadığı Kadar Hızlı: Sağlığın Yeni Tanımı” konusunda konuşma yapacak. Idecon Idea&Congress Kurucu ve Ajans Başkanı Yaprak Yapsan moderatörlüğünde Aile ve Yas Danışmanı Prof.Dr.Şengül Hablemitoğlu ve Uzman Klinik Psikolog Semiha Afyonlu Kaya’nın katılımıyla “Mental Sağlığı Yeniden Düşünmek” paneli ile ilk gün sona eriyor.



İkinci Gün (28 Eylül Perşembe)

28 Eylül Perşembe gününün programında; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Ersoy moderatörlüğünde, Dr. Öğr. Üye. Dr. Ömerul Faruk Aydın ve Doç. Dr. Arzu Baloğlu’nun katılımları ile ‘’Afetlerde Sağlık Teknolojilerinin Yeri’’ paneli yer alıyor. Karolinska Institutet Laboratuvar Tıbbı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Matti Sällberg ‘’Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü Aşısı İçin Uluslararası İşbirliği’’ hakkında düşüncelerini paylaşıyor. ION Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy moderatörlüğünde Prof.Dr. Gürkan Ersoy ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr.Metin Çakmakçı’nın katılımıyla “Yenilikçi Teknolojilerin Sağlık Sistemine Etkisi” paneli gerçekleşiyor. Programın devamında Akademisyen, Yazar Uğur Batı “Gelecekteki Zihnimle Konuşmalar”, PTMS Kurucusu Dr.Kıvılcım Kayabalı ise “Transhümanizm ve İnsanlığın Geleceği” konuşmasıyla yer alıyor.

Cellestetix Biotechnology Kurucusu Polen Koçak moderatörlüğünde Sorentum Teknoloji Genel Müdürü Selen Tolun’un katılımıyla “ Ağız Bakım Kliniklerinde Muayene Bilgi Yönetim Sistemi” paneli gerçekleşiyor. PARMER Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh ‘’Parkinson ve Hareket Bozukluklarında Nöromodülasyonun Bugünü ve Nörostimulasyonun Geleceği’’ oturumu ile programda yer alırken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Görkem Astarcıoğlu ise ‘’ Sağlık Verilerinin Arşivlenme Sorumluluğu Kimde Olmalı?’’online oturumuyla düşüncelerini paylaşıyor. Aile Hekimliği Uzmanı Uzm. Dr. Demet Karadenizli ise ‘’Koruyucu Sağlığın Geleceği: Kılavuz ve veya Genetik Bazlı Kişiselleştirilmiş Check up’’ konusundaki görüşlerini katılımcılar ile paylaşacak. Prof. Dr. Pervin Dinçer ise ‘’Genom Düzenleme: CRISPR Teknolojisi’’ online oturumu ile yer alıyor.

Antalya Belek Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Özyaral’ın moderatörlüğünü yapacağı ‘’Toplum Sağlığında Eczacılığın Rolü’’ panelinde İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Gülden Omurtag ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hatice Kübra Elçioğlu katılım gösteriyor. Kardiyolog Prof.Dr.Sadi Güleç moderatörlüğünde İklim Komisyonu Türkiye İklim Elçisi Hukuk Öğrencisi Seren Anaçoğlu, Sunucu ve Seslendirme Sanatçısı Şef Yasin Taze, Yeni Nesil Beslenme ve Gıda Tasarımcısı Formeo Kurucusu Elvan Odabaşı ve BİTKİDEN Yönetim Kurulu Başkanı İleri Dönüşüm Gıda Aktivisti Ebru Akdağ’ın katılımlarıyla gerçekleşecek olan “BİTKİDEN Gelecek/ Dünya’da Ve Türkiye’de Fleksitaryen Beslenme Modeli Paneli” ile ikinci gün sona eriyor.



Üçüncü Gün (29 Eylül Cuma)



29 Eylül Cuma gününün programında; Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Profesörü Prof. Dr. Devrim Gözüaçık moderatörlüğünde, CinnaGen İlaç Genel Müdürü Dr.Hasan E.Zeytin, Trustlife Ventures Lab Sağlık Teknojileri-Arge Merkezi Genel Müdürü Duygu Dağlıkoca , Atabay Kimya, ArGe ve İnovasyon Direktörü Doğan Taşkent ve Biyoteknoloji ve Aşı Projelerinden Sorumlu Ar-Ge Müdürü Turgay Kaçar’ın katılımlarıyla “High -Tech İlaçlar Paneli” gerçekleşiyor. Prof.Dr.Halil İbrahim Kavaklı “Tıbbın Geleceği: Kronobiyoloji” hakkındaki düşüncelerini paylaşıyor. Günün devamında Hürriyet Gazetesi Aile-Çocuk Yazarı Ömür Kurt’un moderatörlüğünde Türkiye Gazetesi Sağlık Editörü Ziyneti Kocabıyık ve Sağlık İletişimi Derneği Başkanı İbrahim Ersoy’un katılımlarıyla gerçekleşecek olan “Sağlık Haberciliğinin Geleceği Paneli” yer alıyor. Essential Evolutions CEO Medicana Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı& YZTD Kurucu Başkanı Esen Girit Tümer “Tıpta Yapay Zeka Devri” , Arotolia Kurucusu Yasemin Durmaz ise “Geçmişten Geleceğe Aromaterapi” oturumlarıyla yer alıyor.

Yemek, Kültür Yazarı Akdeniz Tarihçisi Çevirmen Nazlı Pişkin ise “Zümrüdüankanın Yuvası: Şifalı Bitkiler ve Baharatın Peşinde” oturumuyla katılım gösteriyor. Prof.Dr.Murat Baş’ın moderatörlüğünde “Geleceğin Yeme Alışkanlıkları ve Farkındalığı” paneli Dr.Öğr.Üyesi Gizem Köse ve Klinik Psikolog Mustafa Çay’ın katılımlarıyla gerçekleşiyor. Prof. Dr. Devrim Gözüaçık “Türkiye’de Kanser Araştırmalarından Özgün Ürünlere Ulaşmak” oturumu ile programda yer alıyor. Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman moderatörlüğünde ve Koç Healthcare Telesağlık Direktörü Doç. Dr. Baran Balcan’ın katılımıyla ‘’Telesağlıkta Türkiye'de Güncel Durum’’ paneli gerçekleşiyor. “Yapay Zeka ve Sağlığın Gelceği” paneli ise Dr.Eczacı Metin Uyar moderatörlüğünde, Yeşil Science Kurucusu Uz.Dr.Yusuf Yeşil ve Albert Health CEO&Kurucu Ortağı Recai Serdar Gemici katılımlarıyla gerçekleşiyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr.Murat Aksoy’un moderatörlüğünde gerçekleşen Avukat İlker Bozatlıoğlu ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık katılımlarıyla gerçekleşecek olan “Dijital Çağda Tıbbi Kayıt Güvenliği ve Medikolegal Sorunlar’’ Paneli ile gün ve program sona eriyor.



KONFERANSI EKİN OLCAYTO SUNACAK



The Future Healthcare İstanbul 2023 Konferansı’nın 3 günlük dinamik programının moderatörlüğünü başarılı TV Sunucusu, Haber Spikeri, Eğitmen Ekin Olcayto yapacak. Konferansın Altın Sponsorları; Abdi İbrahim, Abdi İbrahim Nefes Oluyoruz, Eczacıbaşı & E-vital ve Haver Pharma. Gümüş Sponsorları; Arotolia, BİTKİDEN, LifeClub. Stratejik Partnerleri; Business World Global, Doctor Follow, Healthnet, Metaverse Hub, Power App, Sheraton, YZD. Medya İletişim ve Stratejik Partneri; Zero Medya. Medya Sponsorları; Ecza Gündem, Eczacı Dergisi, Endüstri Radyo, NTV, OTCPlus, Star Tv ve Tıbbın Ustaları olurken Parti Gecesi Destekçisi Herbasist&Beautie-in oldu.

Tazefikir Group tarafından, sağlık sektörünün geleceğine değer katan zengin bir içerikle düzenlenecek konferansın biletleri https://futurehealthcare-istanbul.com/tr sitesi üzerinden satın alınabiliyor.