The Future Healthcare İstanbul 2023 Konferansı yaklaşıyor

Türkiye’den ve yurt dışından sağlık sektörünün öncü isimlerinin buluşacağı Uluslararası Sağlık ve Sağlık Teknolojileri Konferansı The Future Healthcare İstanbul, 27-28-29 Eylül tarihlerinde Sheraton İstanbul Levent’te düzenlenecek.

HEM FİZİKSEL HEM DE ONLINE FORMATTA



Sağlığın her alanından temsilcilerin katılımıyla, konuların bilimsel olarak konuşulduğu bir organizasyon olan The Future Healthcare Konferansı, sağlık iletişimine öncü fikirleri ve sosyal projeleri ile değer katan Tazefikir Group tarafından düzenleniyor. 2022’de ilgiyle takip edilen konferansın, bu yıl 40 binin üzerinde katılımcıya ulaşması hedefleniyor. Konferans hem fiziksel hem de online olarak hibrit formatta düzenlenecek. The Future Healthcare 2023’ün teması “İşbirliğinin Enerjisi” olarak belirlendi. Uzman isimler, ilham verici konuşma ve panellerle bu tema altında çalışmalarını ve bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaşacak.

The Future Healthcare Kurucusu Çağlar Gözüaçık, yerel yönetimlerdeki inovatif sağlık hizmetlerinden, geleceğin sağlığının yenilikçi girişimlerine, transhümanizm ve insanlığın geleceğinden, genom düzenleme: CRISPR Teknolojisi’ne, tıbbın geleceği kronobiyolojiden, toplum sağlığında eczacılığın rolüne, High Tech İlaçlar’dan, yapay zeka ve sağlığın geleceği’ne kadar birçok önemli başlığı bu sene katılımcılarla buluşturacaklarını belirtti. Birbirinden ilginç ve yaratıcı konu başlıklarıyla sağlığın geleceğine yön veren The Future Healthcare İstanbul 2023; katılımcılara vizyon, bilgi ve deneyimin yanı sıra benzersiz bir iletişim ağı imkânı da sunacak.



Sağlık sektörünün önde gelen isimleri The Future Healthcare İstanbul Konferansı Danışma Kurulu’nda yer aldı ve sağlığın geleceğini şekillendirdiler.