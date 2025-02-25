Toksik ebeveynlere sahip olduğunuzu gösteren 10 işaret
Psikoterapist Darlene Lancer, toksik ebeveyne sahip bireylerin uzun yıllar boyunca uğradıkları duygusal tacizin farkında olmadıklarını ve bu durumun, yetişkinlik döneminde çeşitli ruh sağlığı sorunlarına neden olabileceğini vurguladı.
Lancer, toksik ebeveynlerin genellikle çocuklarına bir birey olarak saygı göstermediğini ve uzlaşmacı tavırdan tamamen uzak olduklarını ifade etti. Toksik ebeveynlerin birçoğunda özür dileme davranışının da bulunmadığını belirten uzman isim, işlevsiz ebeveynliğin genellikle 10 işaretle kendisini ele verebildiğinin altını çizdi:
- Aşırı tepki gösterme veya olay çıkarma eğilimi
- Duygusal şantaj
- Mantıksız talepler
- Kontrol etme ihtiyacı
- Aşırı eleştiri ve kıyas
- İlgisiz dinleme
- Kurban rolüne bürünme
- Suçlayıcı tavır
- Duygusal ve fiziksel sınırlara saygı duymama
- Rekabetçi davranış stili
Zehirli ebeveynlerle olan iletişimde sınırları korumak oldukça zordur. Çoğu kişi, çocukluktan kalma çözülmemiş öfke duygusu nedeniyle zamanla ailelerinden uzaklaşabilir.
Birçok aile terapisti, aileden bağımsız olmanın en iyi yolunun, önce kendiniz üzerinde çalışmak olduğunu ve ardından bu öğretilerin, aile üyeleri üzerinde uygulanması gerektiğini savunuyor. İstismara karşı nasıl tepki vereceğinizi öğrenmek, kişisel gelişiminiz açısından çok daha sağlıklı sonuçlar doğurabilir.
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