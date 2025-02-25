Toksik ebeveynlere sahip olduğunuzu gösteren 10 işaret

Lancer, toksik ebeveynlerin genellikle çocuklarına bir birey olarak saygı göstermediğini ve uzlaşmacı tavırdan tamamen uzak olduklarını ifade etti. Toksik ebeveynlerin birçoğunda özür dileme davranışının da bulunmadığını belirten uzman isim, işlevsiz ebeveynliğin genellikle 10 işaretle kendisini ele verebildiğinin altını çizdi:





Aşırı tepki gösterme veya olay çıkarma eğilimi

Duygusal şantaj

Mantıksız talepler

Kontrol etme ihtiyacı

Aşırı eleştiri ve kıyas

İlgisiz dinleme

Kurban rolüne bürünme

Suçlayıcı tavır

Duygusal ve fiziksel sınırlara saygı duymama

Rekabetçi davranış stili

Zehirli ebeveynlerle olan iletişimde sınırları korumak oldukça zordur. Çoğu kişi, çocukluktan kalma çözülmemiş öfke duygusu nedeniyle zamanla ailelerinden uzaklaşabilir.

Birçok aile terapisti, aileden bağımsız olmanın en iyi yolunun, önce kendiniz üzerinde çalışmak olduğunu ve ardından bu öğretilerin, aile üyeleri üzerinde uygulanması gerektiğini savunuyor. İstismara karşı nasıl tepki vereceğinizi öğrenmek, kişisel gelişiminiz açısından çok daha sağlıklı sonuçlar doğurabilir.