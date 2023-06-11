Türk yemeklerini BM'ye sevdiren aşçı: Ömer Sarıkaya

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) İsviçre'nin Cenevre kentindeki yemekhanesinin ikinci şefi olan Ömer Sarıkaya, tantuniden elbasan tavaya, mercimek çorbasından yaprak sarmaya varıncaya kadar yaptığı Türk yemekleriyle dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin beğenisini topluyor.



Sarıkaya, Fransa'da aşçılık eğitiminin ardından mesleğe başladığını belirterek, Fransa'daki çeşitli iş tecrübelerinin ardından mesleğini 12 yıldır İsviçre'de sürdürdüğünü söyledi.



Yaklaşık 6 yıldır birçok uluslararası kuruluşa yemek servisi yapan İsviçre'deki en büyük şirketlerden birinde ikinci şef olarak çalıştığını ifade eden Sarıkaya, şu bilgileri verdi:



"Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Çalışma Örgütünün Cenevre'deki yemekhanesinin ikinci şefiyim. Günde 800 ila 1200 kişiye yemek veriyoruz. İşimi severek yapıyorum. Burada farklı milletlerden insanlara yemek yapma imkanı buluyorum. Farklı ülke mutfaklarına yer veriyoruz. Türk mutfağına ait yemekler de yapıyoruz. Yakın zamanda tantuni ve Türk mezelerinden oluşan tabak yaptık. Burada çok sayıda vejetaryen var. Meze tabağımız büyük ilgi gördü. Türk mutfağı büyük beğeni alıyor."



"VEJETARYENLER TÜRK MEZE TABAĞINI ÇOK BEĞENDİ"



Son dönemde yemekhanenin menüsünde Türk yemeklerine daha fazla yer vermek için girişimlerde bulunduğunu aktaran Sarıkaya, şunları kaydetti:



"Yakın zamanda Türk mutfağı tanıtım günü düzenledik. Bu kapsamda menümüze tantuniyi dahil ettik. Tantuni yapmak için elektrikli tantuni tavasını özel olarak Türkiye'den sipariş ettim. Tantuni büyük ilgi gördü, o gün yaklaşık 300 kişiye satış yapıldı. Aynı gün yaprak sarma, kısır, havuçlu tarator, fava, patlıcan ve biber kızartmasının yer aldığı Türk mezelerinden oluşan bir tabak da servis ettik. Burada çok sayıda vejetaryen var. Mezeler de çok beğenildi. Farklı milletlerden çok sayıda kişi yemeklerimizi beğenerek yedi."

