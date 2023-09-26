Türkiye'de gençlerin en çok tercih ettiği meslek: Mühendislik

Bin 100 kişiyle yapılan bir araştırmada, Türkiye'de en çok tercih edilen bölümler belirlendi. Meslek tercihleri alanında en çok rağbet gören üç bölüm mühendislik, tıp ve hukuk oldu. Türk halkının meslek tercihinde önceliği ise yüzde 49,4 ile sevdiği alanda çalışmak, yüzde 18,1 ile dolgun maaş ve yüzde 13,2 ile konforlu çalışma olduğu ortaya çıktı.

HİBRİT ÇALIŞMA TERCİH EDİLİYOR



Meslek tercihi araştırmasında en çok seçilen ilk üç bölüm mühendislik, tıp ve hukuk olurken; ilahiyat, tıp ve diş hekimliği tercih edilmeyecek bölümler arasında yer aldı. Yapılan araştırmada gençlerin uygun gördüğü çalışma şekli ise hibrit çalışma biçimi oldu.



"Meslek tercihinde önceliğiniz nedir?" sorusunun yer aldığı araştırma, katılımcıların önemsediği ilk şeyin yüzde 49,4 oranıyla sevdiği alanda çalışmak olduğunu ortaya koydu. İkinci sırada yüzde 18,1’lik oranla dolgun maaş gelirken, üçüncü sırada ise 13,2’lik oranla konforlu çalışma alanı yer aldı. Bunların yanı sıra yüzde 10,2’lik kısım iş garantisini tercih etti.

