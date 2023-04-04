Psikologlara göre çocuğunuzla iletişim kurarken kullandığınız bazı ifadeler, onların duygularını bastırmasına neden olabilir. İşte uzmanlara göre çocuğunuza söylememeniz gereken 5 cümle...

1. Ağlamayı bırak/Ağlama



Çocuğunuzun ağladığını görürken ona ağlamamasını söylemek isteyebilirsiniz ancak bu ifade, çocukların duygularını bastırmasına neden olabilir. Uzmanlara göre, çocukların ağlayarak duygularını ifade etmesi oldukça doğal ve sağlıklı.

2. İyisin/Bir şey yok

Çocuğunuzu rahatlatmak için her şeyin yolunda olduğunu söylemek isteyebilirsiniz ancak onları iyi hissettirirken kullandığınız ifadeler, onların duygularını ciddiye almadığınız anlamına gelebilir. Olay sizin için "küçük" bile olsa çocuğunuzun bakış açısını da göz önünde bulundurmaya çalışın.





3. Sana söylemiştim

Uzmanlara göre çocuğunuzu eleştirmek için kullandığınız ifadeler oldukça yanlış. Çocuğunuzu suçlamak ve utandırmak, gelecekte başlarına kötü bir durum geldiğinde yardım aramakta zorluk çekmelerine neden olacaktır.

