Yunanistan, yine Türk lezzetini sahiplendi: Kokoreç bu sefer "kokoretsi" oldu

Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi sakatat yemeklerini sıraladı. Listede dünyadan pek çok farklı lezzet yer alırken 1. sırada Yunan yemeği "kokoretsi"nin yer alması dikkat çekti.
KOKOREÇ, "KOKORETSİ" OLDU
Kokoreç, ülkemizin ünlü sokak lezzetlerinden biri olarak biliniyor. Daha önce yaptığı listelerde Türk lezzetlerine sıkça yer veren TasteAtlas'ın kokorece "Kokoretsi" olarak listede yer vermesi sosyal medyada gündem oldu.
Listede, Yunanistan 4.6 puan alan "kokoretsi" ile dünyanın en iyi sakatat yemeği seçildi. Türkiye'den "kokoreç" ise listede 4. sırada yer aldı. Türk lezzetlerinden kelle paça çorbası 11. sırada, işkembe çorbası ise 42. sırada yer aldı.
ARALARINDA FARK VAR MI?
Kuzu veya keçi sakatatından yapılan bir Yunan yemeği olarak tanıtılan "kokoretsi"nin Arnavut asıllı olduğu belirtiliyor. Kokoreçte sadece bağırsak kullanılırken kokoretsi'de böbrek ve ciğer kullanıldığına dikkat çekiliyor.
Sosyal medyada "Kokoreç bize ait", "Kimseye vermeyiz, "Kokoreç Türk lezzetidir" gibi paylaşımlar yapıldı. Daha önce, baklava, cacık ve Türk kahvesi gibi lezzetlerin de Yunan lezzeti olarak konuşulması tepki uyandırmıştı.
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