Yunanistan, yine Türk lezzetini sahiplendi: Kokoreç bu sefer "kokoretsi" oldu

KOKOREÇ, "KOKORETSİ" OLDU

Kokoreç, ülkemizin ünlü sokak lezzetlerinden biri olarak biliniyor. Daha önce yaptığı listelerde Türk lezzetlerine sıkça yer veren TasteAtlas'ın kokorece "Kokoretsi" olarak listede yer vermesi sosyal medyada gündem oldu.

Listede, Yunanistan 4.6 puan alan "kokoretsi" ile dünyanın en iyi sakatat yemeği seçildi. Türkiye'den "kokoreç" ise listede 4. sırada yer aldı. Türk lezzetlerinden kelle paça çorbası 11. sırada, işkembe çorbası ise 42. sırada yer aldı.