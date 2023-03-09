Z kuşağını iş yerinde zorlayan teknolojiler açıklandı

Dijital çağın içine doğan Z kuşağı her ne kadar teknolojik aletleri avucunun içi gibi bilse de iş yerlerindeki bazı eski teknolojilerle sorun yaşıyor. The Guardian'ın haberine göre, internet, fotoğraf düzenleme ve akıllı telefon gibi teknolojilere çok hakim olan Z kuşağı, yazıcı ve tarayıcıları kullanmakta zorluk yaşıyor.

Virginia Üniversitesi'nden Sarah Dexter, Z kuşağının eski dönemde popüler olan teknolojilere yabancı olduğunu ve bilgilerinin eksik olduğunu vurguluyor. Gençlerin bu teknolojilerde deneyim eksikliği yaşadığına da dikkat çeken Dexter, bu kuşak bilgi çağının içine doğsa da her konuda yeterince bilgili değil diyor.

