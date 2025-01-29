LVBEL C5 kimdir? Türk rapçi Süleyman Burak Bodur kaç yaşında, nereli?

LVBEL C5 adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, 20 Nisan 2001 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi.



Akılda kalıcı şarkıları ve enerjik performanslarıyla geniş çapta tanınan Türk rapçi ve söz yazarıdır.



Müzik kariyerine 2019 yılında "Drop" adlı şarkısıyla başlamıştır. 2021’de çıkan "Ralli" adlı şarkısı Batuflex ile büyük bir hit oldu ve Türkiye listelerinde bir numaraya yükseldi.



2022 yılında ilk albümü "C5MODE"u çıkardı. 2023 yılında "Gaz Pedal" ve "DACIA" isimli şarkılarıyla piyasaya damgasını vurdu.



2024 yılında da hit parçalar çıkarmaya devam eden LYBEL C5 "Ne" ve "Sezen Aksu" şarkılarıyla popülerliğini artırdı.