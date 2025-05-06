LVBEL C5 sahne adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur'un kim olduğu, sosyal medyada ünlü rapçinin hayatını merak eden birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan emniyet güçlerince tutuklanan LVBEL C5'in hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, LVBEL C5 lakabıyla tanınan ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur kimdir?



LVBEL C5 KİMDİR?



LVBEL C5 adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur, 20 Nisan 2001 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi.



Akılda kalıcı şarkıları ve enerjik performanslarıyla geniş çapta tanınan Türk rapçi ve söz yazarıdır.



Müzik kariyerine 2019 yılında "Drop" adlı şarkısıyla başlamıştır. 2021’de çıkan "Ralli" adlı şarkısı Batuflex ile büyük bir hit oldu ve Türkiye listelerinde bir numaraya yükseldi.



2022 yılında ilk albümü "C5MODE"u çıkardı. 2023 yılında "Gaz Pedal" ve "DACIA" isimli şarkılarıyla piyasaya damgasını vurdu.



2024 yılında da hit parçalar çıkarmaya devam eden LYBEL C5 "Ne" ve "Sezen Aksu" şarkılarıyla popülerliğini artırdı.