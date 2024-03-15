"007" Pierce Brosnan'ın cezası belli oldu

İngiliz ajan James Bond karakterini canlandıran beşinci aktör Pierce Brosnan, ABD'deki Yellowstone Milli Parkı'na izinsiz girmekle suçlandı. Geçtiğimiz kasım ayında parkı gezdiği esnada bir bölgeye izinsiz giren oyuncu suçlamaları reddetmişti.

70 yaşındaki oyuncu, milli parkın Mammoth Terraces adlı yasaklı bir bölgesinde yürüdü. Kaplıcaların bulunduğu bölge, oldukça tehlikeli olmasıyla biliniyor. Oyuncu bir film için değil, tamamen turistik amaçlı bir yürüyüşe çıkmıştı.



Yasaklı bölgede yürüyen İrlandalı oyuncu para cezasına çarptırıldı.

