1 milyon dolarlık fotoğraf iddiası! Ainura Daudova'dan Burak Özçivit açıklaması

Ekranların ünlü isimlerinden Burak Özçivit dikkat çekici bir iddiayla gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre, bir etkinlik için Katar'a giden yıldızın, bir hayranıyla fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar aldığı iddia edilmişti. Ünlü model Ainura Daudo ile Burak Özçivit'in buluştuğu anların videosu sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

Ancak iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

Burak Özçivit konuyla ilgili sessizliğini korurken, fotoğraftaki kişinin model Ainura Daudova olduğu ortaya çıktı.



Ünlü model, iddiaların gerçek olmadığını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

