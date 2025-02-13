1 milyon dolarlık fotoğraf iddiası! Ainura Daudova'dan Burak Özçivit açıklaması

Ünlü oyuncu Burak Özçvit, bir etkinlik için Katar'a gitmişti. Oyuncunun bir hayranıyla birlikte fotoğraf çektirmesi karşılığında 1 milyon dolar aldığı iddia edilmişti. Sosyal medyada gündem olan iddia hakkında gerçek ortaya çıktı.

1 milyon dolarlık fotoğraf iddiası! Ainura Daudova'dan Burak Özçivit açıklaması

Ekranların ünlü isimlerinden dikkat çekici bir iddiayla gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre, bir etkinlik için Katar'a giden yıldızın, bir hayranıyla fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

Ünlü model Ainura Daudo ile Burak Özçivit'in buluştuğu anların videosu sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

1 milyon dolarlık fotoğraf iddiası! Ainura Daudova'dan Burak Özçivit açıklaması - 1

Ancak iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

1 milyon dolarlık fotoğraf iddiası! Ainura Daudova'dan Burak Özçivit açıklaması - 2

konuyla ilgili sessizliğini korurken, fotoğraftaki kişinin model Ainura Daudova olduğu ortaya çıktı.

Ünlü model, iddiaların gerçek olmadığını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

1 milyon dolarlık fotoğraf iddiası! Ainura Daudova'dan Burak Özçivit açıklaması - 3

Daudova "Sahte bir bilgidir" diyerek ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar ödediği iddiasını yalanladı.

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