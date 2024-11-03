10 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç'tan açıklama: Her şey yolunda

"HAYATIMA SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUM"

“Gayet iyiyim her şey yolunda” diyen Murat Dalkılıç, sözlerine şöyle devam etti:



“Yaşadığım sürecin sonuna geleli yaklaşık 3 ay oldu ve hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum. Konserlerimizi yapmaya başladık ufak ufak. Bu süreçte sizlerle paylaşmak için çok güzel şarkılar yaptım, yeni albüm ve şarkılarımı sizlerle söylemek için de heyecanlıyım. Merak eden, arayan, mesaj atan tüm arkadaş ve sevenlerime sevgilerimle.”