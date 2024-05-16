10 kilo vermişti: Demet Akalın son halini paylaştı

Şarkıcı Demet Akalın, birkaç hafta önce kısa sürede 10 kilo verdiğini açıklamıştı. Operasyon geçirdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Zayıfladım herkes merak ediyor. Küçük bir operasyon yaptık. Bu işlerden korkuyordum ama bu sefer doktora güvendim. 10 küsur kilo gitti."



"HEDEFİM 10 SENE ÖNCEKİ KIYAFETLERE GİREBİLMEK"

Liposuction yöntemiyle yağlarından kurtulan Akalın, "Doktorum 6 kilo yağ aldı. Şimdiye dek 10 kilo verdim, daha da vereceğim. Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek" demişti.