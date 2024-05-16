10 kilo vermişti: Demet Akalın son halini paylaştı

Nisan ayında yaptırdığı operasyonun ardından 10 kilo veren Demet Akalın son halini takipçileriyle paylaşarak karın kaslarını sergiledi.

10 kilo vermişti: Demet Akalın son halini paylaştı

Şarkıcı , birkaç hafta önce kısa sürede 10 kilo verdiğini açıklamıştı. Operasyon geçirdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Zayıfladım herkes merak ediyor. Küçük bir operasyon yaptık. Bu işlerden korkuyordum ama bu sefer doktora güvendim. 10 küsur kilo gitti."

"HEDEFİM 10 SENE ÖNCEKİ KIYAFETLERE GİREBİLMEK"

Liposuction yöntemiyle yağlarından kurtulan Akalın, "Doktorum 6 kilo yağ aldı. Şimdiye dek 10 kilo verdim, daha da vereceğim. Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek" demişti.

10 kilo vermişti: Demet Akalın son halini paylaştı - 1

Yıllar önceki formuna kavuşan , fit görüntüsünü gözler önüne serdi. Ayna karşısına geçip poz veren şarkıcı, karın kaslarını gösterdi.

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