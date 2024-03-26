"100 yaşında sevgilim var" diyen Yusuf Güney espri yaptığını açıkladı

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney verdiği bir röportajda "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksisi'nde Kepler 32-36 DDGC’de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18-19 yaşlarında" ifadelerini kullanmıştı.

İfadelerinin ardından sosyal medyada gündem olan Güney, sosyal medya hesabından konuya açıklık getirdi.

