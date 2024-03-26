"100 yaşında sevgilim var" diyen Yusuf Güney espri yaptığını açıkladı

Daha önceki açıklamalarında astral seyahate çıktığını söyleyen şarkıcı Yusuf Güney "Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var" ifadesiyle gündem olmuştu. Şarkıcı espri yaptığını söyledi.

"100 yaşında sevgilim var" diyen Yusuf Güney espri yaptığını açıkladı

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney verdiği bir röportajda "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksisi'nde Kepler 32-36 DDGC’de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18-19 yaşlarında" ifadelerini kullanmıştı.

İfadelerinin ardından sosyal medyada gündem olan Güney, sosyal medya hesabından konuya açıklık getirdi.

"100 yaşında sevgilim var" diyen Yusuf Güney espri yaptığını açıkladı - 1

Espri yaptığını belirten Güney "Makara da yapamıyoruz yahu röportajda espri yaptığımı defalarca dile getirdim. Mizah da yapamıyoruz ve sonuç ciddi olduğumu düşünen koca bir kitle ah ah" ifadelerini kullandı.

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