11 milyon takipçili hesabını silmişti: Can Yaman sosyal medyaya geri döndü
Rol aldığı yapımlar için İtalya'da yaşamaya başlayan ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan oyuncu Can Yaman, 11 milyon takipçili hesabını silmişti. Oyuncu aylar sonra hesabını açtı.
Sandokan dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan oyuncu Can Yaman, sosyal medya hamlesiyle dikkat çekti. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, yaklaşık 11 milyon takipçili hesabını silmişti. Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan oyuncunun işlerine odaklanmak istediği için bu kararı verdiği iddia edilmişti.
Geçtiğimiz haziran ayında hesabını silen Yaman, sosyal medyaya geri döndü.
35 yaşındaki oyuncunun takipçi sayısı kısa sürede 50 bini aştı.
EL TURCO DİZİSİ GELİYOR
Oyuncunun yeni projesi için geri sayım başladı. Can Yaman, dizide Osmanlı’nın 1683'te Viyana'yı fethetmek için düzenlediği sefer sırasında yaralanan ve sığındığı İtalyan Alpleri'ndeki Moena köyünde bir kahraman haline gelen Osmanlı yeniçerisi Hasan Balaban'ı canlandırıyor.
Oyuncu kadrosunda Greta Ferro, Will Kemp, David Nykl, Kieran O’Reilly, Veronica Ferres ve Madalena Aragão gibi uluslararası aktörlerin yanısıra Haluk Piyes, Hüseyin Avni Danyal, Armağan Oğuz gibi Türk oyuncular da yer alıyor.
Yazar Orhan Yeniaras’ın El Turco: II. Viyana Kuşatmasının Bilinmeyen Yönleri isimli kitabından uyarlanan, çekimleri Budapeşte’de gerçekleşen tarihi dramanın tamam İngilizce çekildi ve 6 bölümden oluşuyor.
"BENİM GİBİ ULUSLARARASI BİR AKTÖR..."
Öte yandan, oyuncu geçtiğimiz yıl sosyal medyada bir takipçisine verdiği cevapla gündeme gelmişti. Yaman'ın bir takipçisi “Yeni dizinle meşhur olursan, seni Yıldızlarla Dans’a çağırılar” dedi. Yaman da takipçisine "Zaten davet ediyorlar. Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapmaz” cevabını vermişti.
TELEFONUNU FIRLATMIŞTI
Ünlü oyuncu İtalya'da kendisini çekmeye çalışan bir kişinin telefonunu alıp fırlatmıştı. Görüntüleri çok konuşulan Yaman, olaydan sonra şu açıklamayı yapmıştı:
"Başrolünde yer aldığım ‘Viola Come il Mare’ dizisinin 2. sezonunu çekmek için bulunduğum Sicilya’nın Palermo şehrinde hayranlarımla olan gerçek ilişkim... Gün bitiminde çekimlerin sona ermesinin ardındaki sevgi seli ve yorgunluğa rağmen kucaklaşmamız… Yıllardır olduğu gibi durum böyle, bu gerçek bir gün bile değişmedi… Tacizci sarkıntılar başka, gerçek hayranlarım başka… Bu ayrımı fark etmenizi temenni ediyorum. Tekrar ediyorum gazetelerin her elinde telefon olanı otomatik olarak 'hayran' olarak kabul etmesinden rahatsızım. Böyle bir sevginin ve ilginin olduğu yerde stalkerların, tacizcilerin, fırsatçıların da olması kaçınılmaz. Bunu göremeyecek, bilemeyecek, anlayamayacak kadar naif olamazsınız; aksi takdirde art niyetlisiniz demektir."
Oyuncu sözlerini "Bana akıl fikir verecek, beni eleştirecek konumda bile değilsiniz çünkü daha önce denenmemiş, denenmeye cesaret edilememiş şeyleri deniyorum. Pizza yiyip turist gibi takılmaya gelmedim buraya, işime bakıyorum zaten. Arada bir de olsa alkışlamanızı ummayı çoktan bıraktım da rahat bırakırsanız daha da iyi işime bakacağım. Hadi size bir Türkçe paylaşım daha, bugün iyi günümdeyim…" diyerek tamamlamıştı.
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