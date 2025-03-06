11 milyon takipçili hesabını silmişti: Can Yaman sosyal medyaya geri döndü

"BENİM GİBİ ULUSLARARASI BİR AKTÖR..."



Öte yandan, oyuncu geçtiğimiz yıl sosyal medyada bir takipçisine verdiği cevapla gündeme gelmişti. Yaman'ın bir takipçisi “Yeni dizinle meşhur olursan, seni Yıldızlarla Dans’a çağırılar” dedi. Yaman da takipçisine "Zaten davet ediyorlar. Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapmaz” cevabını vermişti.



TELEFONUNU FIRLATMIŞTI



Ünlü oyuncu İtalya'da kendisini çekmeye çalışan bir kişinin telefonunu alıp fırlatmıştı. Görüntüleri çok konuşulan Yaman, olaydan sonra şu açıklamayı yapmıştı:



"Başrolünde yer aldığım ‘Viola Come il Mare’ dizisinin 2. sezonunu çekmek için bulunduğum Sicilya’nın Palermo şehrinde hayranlarımla olan gerçek ilişkim... Gün bitiminde çekimlerin sona ermesinin ardındaki sevgi seli ve yorgunluğa rağmen kucaklaşmamız… Yıllardır olduğu gibi durum böyle, bu gerçek bir gün bile değişmedi… Tacizci sarkıntılar başka, gerçek hayranlarım başka… Bu ayrımı fark etmenizi temenni ediyorum. Tekrar ediyorum gazetelerin her elinde telefon olanı otomatik olarak 'hayran' olarak kabul etmesinden rahatsızım. Böyle bir sevginin ve ilginin olduğu yerde stalkerların, tacizcilerin, fırsatçıların da olması kaçınılmaz. Bunu göremeyecek, bilemeyecek, anlayamayacak kadar naif olamazsınız; aksi takdirde art niyetlisiniz demektir."



Oyuncu sözlerini "Bana akıl fikir verecek, beni eleştirecek konumda bile değilsiniz çünkü daha önce denenmemiş, denenmeye cesaret edilememiş şeyleri deniyorum. Pizza yiyip turist gibi takılmaya gelmedim buraya, işime bakıyorum zaten. Arada bir de olsa alkışlamanızı ummayı çoktan bıraktım da rahat bırakırsanız daha da iyi işime bakacağım. Hadi size bir Türkçe paylaşım daha, bugün iyi günümdeyim…" diyerek tamamlamıştı.