13 yıllık evlilikte mutsuz son: Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken boşandı

Şimdilerde O Ses Türkiye'de jüri üyeliğine dönmeye hazırlanan şarkıcı Gökhan Özoğuz, 2012 ylında Melis Ülken ile dünyaevine girmişti.



İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin; Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu dünyaya gelmişti.

