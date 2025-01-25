13 yıllık evlilikte mutsuz son: Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken boşandı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, eşi Melis Ülken’den sessiz sedasız boşandı.

13 yıllık evlilikte mutsuz son: Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken boşandı

Şimdilerde O Ses Türkiye'de jüri üyeliğine dönmeye hazırlanan şarkıcı , 2012 ylında Melis Ülken ile dünyaevine girmişti.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin; Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu dünyaya gelmişti.

13 yıllık evlilikte mutsuz son: Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken boşandı - 1

Üç çocukları olan  ile Melis Ülken'den üzen haber geldi.

Habertürk'ün haberine göre; Gökhan Özoğuz ile Melis Ülken, 13 yıllık evliliklerini noktaladı.

Gökhan Özoğuz'dan O Ses Türkiye paylaşımı: Bu sene bambaşka

Gökhan Özoğuz'dan O Ses Türkiye paylaşımı: Bu sene bambaşka

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