14 yıllık gerilim bitti mi? Ciara'dan Rihanna'ya dostluk mesajı

Ciara, geçtiğimiz günlerde katıldığı Watch What Happens Live programında, 14 yıl önce Twitter üzerinden Rihanna ile yaşadığı tartışmaya dair soruları yanıtladı.



Olay, Ciara’nın 25 Şubat 2011’de E! kanalında yayınlanan Fashion Police programında konuk jüri olarak yer almasıyla başladı. Programda, Rihanna'nın BRIT Ödülleri sırasında çekilen bir fotoğrafı gösterildi. Ciara ise Rihanna hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:



“Geçenlerde bir partide karşılaştık ama çok hoş değildi. Oysa her zaman moda konusunda yaptıklarını çok sevmiş ve saygı duymuşumdur.''

Ciara’nın eleştirilerine Twitter üzerinden esprili bir yanıt veren Rihanna, “Affedersin Ciara, sana bahşiş vermeyi unuttum mu?” dedi. Ciara ise, dünyaca ünlü yıldıza “İnan bana Rihanna, beni sahnede ya da sahne dışında görmek istemezsin” sözleriyle meydan okudu.

Ciara'nın bu cevabını da karşılıksız bırakmayan Rihanna, “Çete reisisin ha?'' şeklinde bir yanıt verdi.

Ancak iki şarkıcının kısa süre önce barıştıkları ve birbirlerinden özür diledikleri ortaya çıktı.



Met Gala’da Rihanna ile bir araya geldiklerini aktaran Ciara, gerilim yaşadıkları yıllarda henüz genç olduklarını, şimdi ise aralarındaki buzları erittiklerini anlattı.