16 Grammy ödüllü Adele kendi markasını mı çıkarıyor?

2011'de hit olan "Rolling in the Deep"le şöhreti tüm dünyaya yayılan İngiliz şarkıcı Adele müzik kariyerindeki başarısını birçok ödülle kanıtladı. Las Vegas'taki konserlerine devam yıldız 16 kez Grammy ödülü kazandı.
Müzisyen olarak oldukça büyük servetin sahibi olan 35 yaşındaki şarkıcının bir şirket kurduğu iddia edildi.
Adele'in yeni şirketinin adı ise The Shelbourne Collective Limited. Girişimiyle adından söz ettiren yıldızın kazancını iki katına çıkaracağı düşünülüyor.
The Mirror'ın haberine göre, Adele kozmetik dünyasına atılıyor. Şarkıcının makyaj ürünleri ve vücut bakım ürünleri satacağı iddia edildi. Parfüm, mücevher ve iç çamaşırının da marka bünyesinde olacağı tahmin ediliyor.
Ünlü şarkıcı gibi kozmetik sektörüne atılan birçok isim bulunuyor. Selena Gomez, Ariana Grande, Brad Pitt, Halsey ve Scarlett Johansson gibi isimler bu isimlerden birkaçı.
Öte yandan Adele, sahnedeyken makyajının bozulmaması için uyguladığı güzellik sırrını açıkladı. Haberin detayları için tıklayın...
Şarkıcının Las Vegas'taki konseri haziran ayında sona erecek.
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