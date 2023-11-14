16 Grammy ödüllü Adele kendi markasını mı çıkarıyor?

2011'de hit olan "Rolling in the Deep"le şöhreti tüm dünyaya yayılan İngiliz şarkıcı Adele müzik kariyerindeki başarısını birçok ödülle kanıtladı. Las Vegas'taki konserlerine devam yıldız 16 kez Grammy ödülü kazandı.

Müzisyen olarak oldukça büyük servetin sahibi olan 35 yaşındaki şarkıcının bir şirket kurduğu iddia edildi.