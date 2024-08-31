2 aylık hamileyken bebeğini kaybeden Ece Seçkin ilk kez konuştu

Sahne performansıyla ve tarzıyla adından söz ettiren Ece Seçkin, geçtiğimiz haftalarda konserlerini iptal etmişti. Çağrı Terlemez ile 2021 yılında dünyaevie giren şarkıcı, 2 aylık hamileyken bebeğini kaybetti.

Seçkin, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ın dediği, Allah'ın uygun gördüğü olur. Hayatta her şeyin bir sebebi var. Bizler çoğu zaman bilmiyoruz özellikle büyük acıların içinde kavrulurken. Çok üzüldüm ailem, eşim, hepimiz. Bugüne kadar beni en derinden sarsan şeydi. Toparlamaya çalışıyorum."