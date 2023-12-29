2.Sayfa programı ekranlara veda etti: Gülşen kısa bir mola istedi

"GÜLŞEN KISA BİR MOLA İSTEDİ"

Müge Dağıstanlı ise "18 yılı burada özetlemem çok zor. 18 yıl önce bir yaz günü bir iş başlattık. Adını da 2. Sayfa koyduk. Deseydiniz ki 'Bu kadar büyüyecek, bu kadar güçlü olacak mı?' diye hayır hiç öyle planlarımız, programlarımız yoktu. Zaman içinde kariyer, başarı ve sayısı 100'e varan ödülü kazanırken biz bunun içine kardeşliği, dostluğu, sırdaşlığı da koyduk. Bunlar para, kariyer ve reytingden çok daha önemli şeylerdi. Bu kadar tutulmamızın sebebi de başta siz olmak üzere, sevilmekti... Bize büyüklerimiz 'Öyle şeyler yapın ki, düşmanlarınız bile size saygı duysun' dedi. Gülşen hep 'Müge öyle bir şey yapalım ki, zirvede bırakalım' diyordu. Gülüyorduk. Şuan geldiğimiz noktayı magazin televizyon gazeteciliği adına zirve olarak değerlendiriyorum. Bu konuda hiç mütevazi olmayacağım. Zirvede bırakalım diyorduk, o gün bugünmüş... Ama bıraktığımız falan yok. Gülşen kısa bir mola istedi. Bunu uzun bir zaman önce söyledi. Önce kızdım, ablası olarak. Sonra bir küser gibi oldum. Sonra hayatına, ailesine zaman ayırmak istediğini söylediğinde ikimizinde can damarı bir konu. Aramızdaki dostluk bağı hiçbir zaman bitmeyecek. Sadece kısa bir mola efendim. Hoşçakalın..." ifadelerini kullandı.

