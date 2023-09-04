20 gün önce anne olan Nazlı Sabancı'dan yeni paylaşım

Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, 10 Ekim 2021’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında sade bir törenle dünyaevine girmişti. 25 Haziran 2022’de de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yapan çiftin ilk bebekleri de 15 Ağustos’ta dünyaya geldi.
Hacı-Nazlı Sabancı çifti, kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adının da geçtiği "Arzu Alara" adını verdi.
"TEKRAR MERHABA"
Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Nazlı Sabancı, doğum sonrası dün ilk kez fotoğraf paylaştı. Ünlü ismin hamilelik döneminde aldığı kilolardan eser kalmadığı görüldü.
Sabancı, paylaşımına; "Tekrar merhaba Instagram" notunu düştü.
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