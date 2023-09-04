20 gün önce anne olan Nazlı Sabancı'dan yeni paylaşım

Kısa bir süre önce ilk bebeklerini kucaklarına alan Nazlı-Hacı Sabancı çiftinden Nazlı Sabancı, sosyal medyaya döndüğünü duyurdu.

20 gün önce anne olan Nazlı Sabancı'dan yeni paylaşım

Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, 10 Ekim 2021’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında sade bir törenle dünyaevine girmişti. 25 Haziran 2022’de de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yapan çiftin ilk bebekleri de 15 Ağustos’ta dünyaya geldi.

Hacı-Nazlı Sabancı çifti, kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adının da geçtiği "Arzu Alara" adını verdi.

20 gün önce anne olan Nazlı Sabancı'dan yeni paylaşım - 1

"TEKRAR MERHABA"

Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Nazlı Sabancı, doğum sonrası dün ilk kez fotoğraf paylaştı. Ünlü ismin hamilelik döneminde aldığı kilolardan eser kalmadığı görüldü.

Sabancı, paylaşımına; "Tekrar merhaba Instagram" notunu düştü.

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