20 gün önce anne olan Nazlı Sabancı'dan yeni paylaşım

Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, 10 Ekim 2021’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında sade bir törenle dünyaevine girmişti. 25 Haziran 2022’de de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yapan çiftin ilk bebekleri de 15 Ağustos’ta dünyaya geldi.

Hacı-Nazlı Sabancı çifti, kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adının da geçtiği "Arzu Alara" adını verdi.