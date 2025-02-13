Çocuk yıldız Millie Bobby Brown artık çiftlikte yaşıyor

Stranger Things dizisinde hayat verdiği ''11'' karakteriyle şöhret kapısını aralayan dünyaca ünlü yıldız Millie Bobby Brown, Vanity Fair dergisine röportaj verdi.

20 yaşındaki oyuncunun Enola Holmes 2 filminden 10 milyon dolar kazandığı ortaya çıkmış ve oyuncu, tüm zamanlarından en çok kazanan en genç ismi olmuştu. Oyuncunun Stranger Things dizisinin her bölümünden 250 bin dolar kazandığı da iddialara arasındaydı.

İddialar hakkında konuşan yıldız, bu tür bilgilerin korunması gerektiğini belirtti ve "Böyle durumlar çocukları tehlikeli durumlara sokabilir" diye ekledi.

"ÇOK ARKADAŞIM YOK"

Arkadaşlık ilişkileri hakkında konuşan İngiliz oyuncu "Olduğum kişiden dolayı pek fazla arkadaşım yok... Okula gitmedim, bu yüzden kendi yaşımdaki insanlarla ve arkadaşlıklarla ilgili en iyi sosyal becerilere sahip değilim. Bununla oldukça mücadele ediyorum. Birkaç şeyi kaçırdım. Ama bunların üstesinden gelmeye çalışıyorum" dedİ.

