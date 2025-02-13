Çocuk yıldız Millie Bobby Brown artık çiftlikte yaşıyor
Stranger Things dizisiyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, yer aldığı projelerden ne kazandığının ortaya çıkması hakkında konuştu. Geçtiğimiz yıl evlenen yıldız, artık çiftlikte yaşadığını ve evlenerek doğru kararı verdiğini söyledi
Stranger Things dizisinde hayat verdiği ''11'' karakteriyle şöhret kapısını aralayan dünyaca ünlü yıldız Millie Bobby Brown, Vanity Fair dergisine röportaj verdi.
20 yaşındaki oyuncunun Enola Holmes 2 filminden 10 milyon dolar kazandığı ortaya çıkmış ve oyuncu, tüm zamanlarından en çok kazanan en genç ismi olmuştu. Oyuncunun Stranger Things dizisinin her bölümünden 250 bin dolar kazandığı da iddialara arasındaydı.
İddialar hakkında konuşan yıldız, bu tür bilgilerin korunması gerektiğini belirtti ve "Böyle durumlar çocukları tehlikeli durumlara sokabilir" diye ekledi.
"ÇOK ARKADAŞIM YOK"
Arkadaşlık ilişkileri hakkında konuşan İngiliz oyuncu "Olduğum kişiden dolayı pek fazla arkadaşım yok... Okula gitmedim, bu yüzden kendi yaşımdaki insanlarla ve arkadaşlıklarla ilgili en iyi sosyal becerilere sahip değilim. Bununla oldukça mücadele ediyorum. Birkaç şeyi kaçırdım. Ama bunların üstesinden gelmeye çalışıyorum" dedİ.
20 YAŞINDA EVLENDİ
Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown ile Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi geçtiğimiz yıl gizlice evlenmişti. Çift daha sonra 2 Ekim'de İtalya'da bir düğün daha yapmıştı.
Jake Bongiovi ile ilişkisi hakkında konuşan oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Siyasi görüşlerimiz, nasıl bir aile kurmak istediğimiz, nasıl bir evde yaşamak istediğimiz, nasıl bir ilişki aradığımız, nasıl bir kariyer istediğimiz hakkında konuştuk. Bu çok önemli bir karardı ve doğru kararı verdiğimizden emin olmak istedik. Doğru kararı verdiğimi biliyordum."
"AŞIK OLDUĞUM İLK ADAM"
Evliliklerinde şu ana kadar öğrendikleri hakkında oyuncu "Birini sevmek ve aşık olmak iki farklı şeydir... Sanırım birlikte olduğum birçok insanı, arkadaşlarımı sevdiğim gibi sevdim. Ama o benim sevdiğim ve aşık olduğum ilk adam" ifadelerini kullandı.
ÇİFTLİKTE YAŞIYOR
Eşiyle Georgia'da bir çiftlikte yaşayan oyuncu, "Bunu estetik için yapmıyorum... Bunu sevdiğim için yapıyorum. Belki bunu sağlıklı göründüğü için yapan bazı geleneksel eşler vardır ama öyle değil. Eğer at pisliğini toplamıyorsanız veya bir ineği çıplak ellerinizle yıkamıyorsanız, o hayat sizin için yaratılmamış demektir" dedi.
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