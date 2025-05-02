2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu kimdir?

Senem Kuyucuoğlu, 1989 doğumlu bir Türk manken ve televizyon sunucusudur. Özellikle 2009 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci olmasıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Bu başarısının ardından Türkiye'yi Miss Universe 2009 yarışmasında temsil etmiştir. Kuyucuoğlu, modellik kariyerinin yanı sıra televizyon programlarında sunuculuk yapmış ve medya dünyasında aktif olarak yer almıştır.



Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde özel hayatı ve bazı magazinsel haberlerle de zaman zaman gündeme gelmiştir. Türkiye'nin genç dönem mankenlerinden biri olarak 2000'lerin sonu ve 2010'ların başında oldukça popülerdi.