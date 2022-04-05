2022 Grammy Ödülleri bu sene daha çok izlendi

Haberler - ntv.com.tr 05.04.2022 - 14:09 | Son Güncelleme : 05.04.2022 - 14:26
CBS kanalında yayınlanan 2022 Grammy Ödülleri’nin reyting sonuçları belli oldu. Bu yılki tören, geçtiğimiz yıla göre daha çok izlendi.
64.sü düzenlenen Grammy Ödülleri, bu yıl %1.4’lük artışla geçen seneye göre daha çok reyting aldı. Totalde 8.93 milyon izleyiciye ulaşan tören, 2021 yılında düzenlenen törende 8.8 milyona izleyiciye ulaşmıştı.
Sunuculuğunu Trevor Noah’nın yaptığı gecenin aslında iki ay önce yapılması planlanıyordu. Noah’nın Will Smith’in Oscar hadisesine yaptığı gönderme gecenin en büyük olaylarından biri oldu.
Grammy Ödülleri, 2021 ve 2020 yıllarının verilerini geçerek sosyal medyada 92 milyar etkileşim aldı. #GRAMMYS etiketi 18 saat boyunca trendlerde 1 numarada kaldı.
Bu yılın öne çıkan olayları arasında Doja Cat’in tuvalet gafı, Justin Bieber’ın performansı, Billie Eilish’in hiç ödül almaması ve En İyi Albüm Ödülü’nü Jon Baptiste’nin alması yer aldı.