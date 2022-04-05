2022 Grammy Ödülleri bu sene daha çok izlendi

CBS kanalında yayınlanan 2022 Grammy Ödülleri’nin reyting sonuçları belli oldu. Bu yılki tören, geçtiğimiz yıla göre daha çok izlendi.



64.sü düzenlenen Grammy Ödülleri, bu yıl %1.4’lük artışla geçen seneye göre daha çok reyting aldı. Totalde 8.93 milyon izleyiciye ulaşan tören, 2021 yılında düzenlenen törende 8.8 milyona izleyiciye ulaşmıştı.