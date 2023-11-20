2023 Kainat Güzeli Sheynnis Palacios oldu

Taylandlı Antonia Porsild ise Kainat Güzellik Yarışması ikincisi oldu. Avustralyalı Moraya Wilson da yarışmanın üçüncüsü oldu.



84 ülkenin ulusal güzellik yarışmalarının birincilerinin yarıştığı bu yılki Miss Universe'ün jürisinde; model Halima Aden, "Queer Eye" yıldızı Carson Kressley, TikTok fenomeni Avani Gregg ve iki eski Miss Universe birincisi Trinidad & Tobago'dan Janelle Commissiong ve Fransa'dan Iris Mittenaere yer aldı.

YARIŞMADA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI



Öte yandan Kainat Güzeli yarışmasında, 2023'te 72 yıldan sonra adayların seçimi sürecinde kapsayıcı değişikliklere gidildi. Yarışmaya ilk defa evli kadınların ve annelerin de katılmasına izin verildi.



Yarışma komitesinden yapılan açıklamada, "Hepimiz kadınların kendi hayatları üzerinde söz sahibi olması gerektiğine ve bir insanın geçmiş kişisel kararlarının farklı alanlardaki başarılarına engel olmaması gerektiğine inanıyoruz" denildi.