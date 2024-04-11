24 gün arayla iki acı yaşadı: Zafer Algöz'den duygu dolu paylaşım

"SİZLER OLMADAN İLK BAYRAMIMIZ"

Anne va babasını peş peşe kaybeden Zafer Algöz, Ramazan Bayramı için yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Ünlü isim, annesi Güner Algöz ve babası Cevdet Algöz'ün yer aldığı bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Algöz, paylaşımına "Sizler olmadan ilk bayramımız. Mekânları cennet, ruhları şad olsun" mesajını yazdı.