27 yaşındaki oyuncu Cole Brings Plenty'nin cansız bedeni bulundu

"1923" yapımdaki rolüyle tanınan 27 yaşındaki oyuncu Cole Brings Plenty hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta kaybolduğu bildirilen oyuncu için geniş bir arama çalışması başlatılmıştı. Oyuncunun bedeni ormanlık bir alanda bulundu. Oyuncunun ölüm nedeni ise hala bilinmiyor.

Aktörün babası Mo Brings Plenty, "Oğlum Cole'un bulunduğunu ve artık aramızda olmadığını onaylamaktan büyük üzüntü duyuyorum. Cole için gönderdiğiniz dualar ve olumlu düşünceler için herkese en içten şükranlarımızı sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cole Brings Plenty, Yellowstone dizisinin yıldızı Moses Brings Plenty'nin yeğeni.