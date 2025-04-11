27 yaşındaki model Lucy Markovic'in trajik ölümü | Dünyaca ünlü markaların gözdesiydi

Australia’s Next Top Model yarışmasıyla modelliğe adım atan Lucy Markovic 27 yaşında hayatını kaybetti. Armani ve Versace gibi markaların defilelerinde boy gösteren modelin ölüm haberini model ajansı Elite Model Management duyurdu.

CNN'in haberine göre nadir görülen bir beyin rahatsızlığıyla mücadele eden Markovic'in "hayatı için uzun süredir mücadele ettiği" belirtildi. Elite Model Management'ın açıklamasında Markovic'ten "parlak bir ışık" olarak bahsedildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Modellik Lucy'nin hayallerinden biriydi ve onunla bu yolculuğun bir parçası olmaktan büyük onur duyuyoruz. Çalışmalarına zarafet, güç ve güzellik kattı."

