27 yaşındaki model Lucy Markovic'in trajik ölümü | Dünyaca ünlü markaların gözdesiydi
Dünyaca ünlü markalarında defilelerinde boy gösteren model Lucy Markovic 27 yaşındaki hayatını kaybetti.
Australia’s Next Top Model yarışmasıyla modelliğe adım atan Lucy Markovic 27 yaşında hayatını kaybetti. Armani ve Versace gibi markaların defilelerinde boy gösteren modelin ölüm haberini model ajansı Elite Model Management duyurdu.
CNN'in haberine göre nadir görülen bir beyin rahatsızlığıyla mücadele eden Markovic'in "hayatı için uzun süredir mücadele ettiği" belirtildi. Elite Model Management'ın açıklamasında Markovic'ten "parlak bir ışık" olarak bahsedildi ve şu ifadelere yer verildi:
"Modellik Lucy'nin hayallerinden biriydi ve onunla bu yolculuğun bir parçası olmaktan büyük onur duyuyoruz. Çalışmalarına zarafet, güç ve güzellik kattı."
YARIŞMADA İKİNCİ OLDU
Markovic, 2015 yılında Tyra Banks'in "America's Next Top Model" adlı şovundan uyarlanan "Australia's Next Top Model"in 9. sezonunda yarıştı. Finalde Brittany Beattie'ye yenilerek ikinci oldu.
Versace ve Victoria Beckham gibi markaların kampanyalarında yer alan ve Oscar de la Renta, Bulgari, Givenchy ve Dolce & Gabbana gibi markaların podyumlarında yürüyen model, başarılı kariyeriyle adından söz ettirdi.
SAĞLIK SORUNLARINDAN BAHSETMİŞTİ
Üç hafta önce Markovic, Instagram hesabında beyin hasarına ve felce yol açabilen bir sağlık sorunu yaşadığını ve ameliyat olacağını duyurmuştu. Nöbetler geçirdiğini belirten model, 4 yıldır bu durumla mücadele ettiği açıklamıştı. Modelin paylaşımında hastanede çekilmiş bir fotoğrafı yer alıyordu ve şu not düşülmüştü: "Hayat bir yolculuk ve ben bir sonraki bölüme hazırım."
Yılın Modeli seçilen Alex Consani, moda ikonu Donatella Versace ve daha birçok ismi modelin vefatının ardından paylaşım yaptı.
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