27 yaşındaki model Lucy Markovic'in trajik ölümü | Dünyaca ünlü markaların gözdesiydi

Australia’s Next Top Model yarışmasıyla modelliğe adım atan Lucy Markovic 27 yaşında hayatını kaybetti. Armani ve Versace gibi markaların defilelerinde boy gösteren modelin ölüm haberini model ajansı Elite Model Management duyurdu.

YARIŞMADA İKİNCİ OLDU

Markovic, 2015 yılında Tyra Banks'in "America's Next Top Model" adlı şovundan uyarlanan "Australia's Next Top Model"in 9. sezonunda yarıştı. Finalde Brittany Beattie'ye yenilerek ikinci oldu.



Versace ve Victoria Beckham gibi markaların kampanyalarında yer alan ve Oscar de la Renta, Bulgari, Givenchy ve Dolce & Gabbana gibi markaların podyumlarında yürüyen model, başarılı kariyeriyle adından söz ettirdi.