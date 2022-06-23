29. İstanbul Caz Festivali ücretsiz konserlerle başlıyor

29. İstanbul Caz Festivali ; köklü festival mekanlarının yanı sıra şehrin dört bir yanına yayılmış parklarda ve +1’li Gece Gezmesi’yle, 40’a yakın konserle, bu yaz da İstanbulluları caz müziğinin efsaneleri, güncel müzik toplulukları ve popüler isimlerin yeni projeleriyle buluşturacak. İstanbul Caz Festivali ilk hafta sonunda Beşiktaş Sanatçılar Parkı ve Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde gerçekleştireceği ücretsiz Parklarda Caz konserlerine her yaştan ziyaretçisini bekliyor.

FARKLI LOKASYONLARDA DEVAM EDECEK



25 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’da Beşiktaş Sanatçılar Parkı’ndaki Parklarda Caz konserinde İKSV’nin güncel müzik yapan genç gruplara fırsat tanıdığı Genç Caz+ finalistlerinden, Elif Çohaz Quintet, Chai Beans ve Jelly Beans’in ardından punkvari, coşkulu, şaşırtıcı müzikleriyle Botticelli Baby sahnede olacak.



26 Haziran Pazar günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde saat 17.45’te başlayacak Parklarda Caz konserinde ise Botticelli Baby’nin enerjik performansından önce Baturay Yarkın Trio & Nağme Yarkın ile Genç Caz+ finalistleriden Chai Moto ve Always Knows dinleyenleriyle buluşacak.



Şehrin dört bir yanına yayılacak Parklarda Caz konserleri, Karaköy Sahil Park, Şişli Habitat Parkı, Göztepe Özgürlük Parkı ve Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro Sanatçılar Parkı’nda devam edecek.