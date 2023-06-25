5 ay önce dağda kaybolan İngiliz oyuncu Julian Sands'den üzücü haber

Geçtiğimiz ocak ayında ABD'nin Kalifornia eyaletinde San Gabriel Dağları'nda yürüyüşe çıkan ve bir daha haber alınamayan İngiliz oyuncu Julian Sands'in kaybolduğu yerde insan kalıntılarına rastlandı.

5 ay önce dağda kaybolan İngiliz oyuncu Julian Sands'den üzücü haber

"A Room with a View", "The Killing Fields" ve "Smallville" gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Julian Sands, dağda yürüyüş yaparken kaybolmuştu. Ocak ayında kaybolan oyuncudan haber var.
Sands'in kaybolduğu bölgeye yakın bir yerde insan kalıntılarının bulunduğu bildirildi.

5 ay önce dağda kaybolan İngiliz oyuncu Julian Sands'den üzücü haber - 1

Baldy Dağı yakınlarında bulunan cesedin kimlik tespiti için adli tıp ofisine nakledildiği bildirildi. Daha önce bölgede iki dağcının daha kaybolduğu biliniyor.

Dağ yürüyüşünde deneyimli olduğu bilinen oyuncunun yeri 5 aydır saptanamamıştı. Yetkililer, birçok gönüllü ve arama ekipleri ile oyuncuyu bulmaya çalıştıklarını, iki helikopter ve drone ile çalışmaları sürdürdüklerini belirtmişti.

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