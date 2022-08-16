5 kişinin yaralandığı kavgada şarkıcı Metin Işık ile oğlu adliyede

Haberler - İHA - DHA 16.08.2022 - 16:26
Ağla Gözüm, Tek Gerçeğimsin, Laylaylom ve Yalan Oldu şarkıları milyonlarca kez dinlenen Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık komşularına kurşun yağdırdı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi'ye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önce husumet olan sanatçı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık’ın komşuları ile tartışması kavgaya dönüştü.
Kavganın büyümesi üzerine Işık ve Oğlu, pompalı tüfeklerle komşularına ateş açtı. Kavgada Mustafa Işık’ın tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Y.M.S, kulağının arkasına isabet ettiği N.D. ve göğsüne isabet ettiği S.N.M. ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden Y.Y. ve F.D. de hafif yaralandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Emniyetteki işlemlerinin ardından baba Metin Işık ve oğlu, sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği’ne getirildi. Şarkıcı Metin Işık, olayın sorulması üzerine basın mensuplarına, “Ne söyleyeyim kardeşim” yanıtını verdi. Sağlık kontrolünün ardından Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık, adliyeye sevk edildi.