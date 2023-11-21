5 milyon dolar ile ABD'ye gittiği iddia edilen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu (Eylül Öztürk kimdir, eşi kim?)

İddialara Instagram'dan yanıt veren Eylül Öztürk; "Benden gündemle ilgili bir açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben ne açıklama yapayım? Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezninde?



Desem ki "O öyle değil, böyle" inanacaklar mı? inanmayacaklar. Veya şu an benimle ilgili herhangi bir şüphe duyan, kuşku duyan takipçim varsa ben desem ki 'O iş öyle değil, böyle' bana inanacak mısınız? inanmayacaksınız.Bütün bu sürece bir bakın. Kimlerle ilgili neler söylendi, neler yapıldı... Herkes çıktı bir açıklama yaptı. İnandılar mı? inanmadılar. Yani ne diyeyim ki ben! 5 evle başladık, 24 ev oldu sonra 11'e düştü falan. Böyle yani cümlenin başına 'İddiaya göre' yazıyorlar.Boynumdaki elektronik sigarayı bile soğuk cüzdan ilan ettiler. Göstereyim bakın bu bildiğiniz elektronik sigara. Şu an içeride çekim ekibi var. Bilbordlar için çekime başlayacağız. İçinde bulunduğumuz durumda bir açıklama yapmamın karşılığı yok çünkü cümlenin başında iddiaya göre yazıp ondan sonra da tekneler, yatlar, helikopterler..." ifadelerini kullandı.

EYLÜL ÖZTÜRK KİMDİR? Eyül Öztürk, 4 Haziran 1986 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Ailesinin yurt dışında görev yapması sebebiyle uzun yıllar yurt dışında yaşadı. Flemenkçe, İngilizce ve Fransızca öğrendi. Bu sırada da Belçika'da uluslararası bir tiyatro grubunun seçmelerine katıldı ve 5 yıl boyunca bu grupla beraber çeşitli oyunlarda ve yabancı müzikallerde rol aldı.



İstanbul Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı’ndan sonra ,Türkiye’de üniversite hayatına Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları bölümünde devam eden oyuncu, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan "Benzemez Kimse Sana" yarışma programı ile büyük bir ivme yakaladı. 2017 yılında iş insanı Barış Kenan Özkan ile evlendi,bu evlilikten Alex ve Alice adında 2 çocuğu dünyaya geldi.



2018 yılında "4 Kadın Zamanı" programının dört sunucusundan biri olan Eylül Öztürk, 2019 yılında ise “Eylül Öztürk ile Hey Anne” programının sunuculuğunu yaptı. Yetersiz Bakiye tiyatro oyunu ile Türkiye’nin en çok oynanan yapımlarından birinin kadrosunda Ayferay karakteri ile 400ü'ün üzerinde oyunda sahne aldı.



Bir dönem oyunculuk yapan Eylül Öztürk, şimdilerde güzellik salonları işletiyor. Aynı zamanda kendi markasının kozmetik ürünlerini de satışa sunuyor. Öztürk, bir süredir eşi ve çocuklarıyla Amerika'da yaşıyor.