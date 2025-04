70 yaşındaki ünlü müzisyen kansere yenik düştü

CLEM BURKE KİMDİR?



ABD'nin New Jersey eyaletinde doğan Clem Burke, Blondie’ye katılmadan çeşitli küçük müzik gruplarında çalmıştı. Rolling Stone dergisi tarafından tüm zamanların en iyi davulcularından biri olarak gösterilen Clem Burke, Blondie ile son konserini 2023 yazında Kuzey İrlanda’daki Belsonic festivalinde vermişti. Yıldız isim, "Call Me", "The Tide Is High", "Atomic" ve "Heart of Glass" gibi parçalarla müzik dünyasında büyük bir etki bıraktı.