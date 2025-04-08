70 yaşındaki ünlü müzisyen kansere yenik düştü
1970'lerin ünlü rock grubu Blondie'nin davulcusu Clem Burke, bir süredir devam eden kanser mücadelesini kaybetti.
Grubun sözcüsü, ABD'li müzisyenin 6 Nisan Pazar günü hayatını kaybettiğini duyurdu. BBC'de yer alan haberde, ünlü şarkıcının kansere yenik düştüğü doğrulandı.
''MÜZİĞE OLAN TUTKUSU EŞSİZDİ''
Meslektaşları Debbie Harry ve Chris Stein tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili dostumuz ve grup arkadaşımız Clem Burke'ün ölüm haberini derin bir üzüntüyle iletiyoruz. Clem, sadece bir davulcu değildi. O Blondie'nin kalp atışıydı. Yeteneği, enerjisi ve müziğe olan tutkusu eşsizdi. Müzisyenliğinin ötesinde, hem sahnede hem de sahne dışında bir ilham kaynağıydı'' ifadeleri kullanıldı.
CLEM BURKE KİMDİR?
ABD'nin New Jersey eyaletinde doğan Clem Burke, Blondie’ye katılmadan çeşitli küçük müzik gruplarında çalmıştı. Rolling Stone dergisi tarafından tüm zamanların en iyi davulcularından biri olarak gösterilen Clem Burke, Blondie ile son konserini 2023 yazında Kuzey İrlanda’daki Belsonic festivalinde vermişti. Yıldız isim, "Call Me", "The Tide Is High", "Atomic" ve "Heart of Glass" gibi parçalarla müzik dünyasında büyük bir etki bıraktı.
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