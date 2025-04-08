70 yaşındaki ünlü müzisyen kansere yenik düştü

Grubun sözcüsü, ABD'li müzisyenin 6 Nisan Pazar günü hayatını kaybettiğini duyurdu. BBC'de yer alan haberde, ünlü şarkıcının kansere yenik düştüğü doğrulandı.

''MÜZİĞE OLAN TUTKUSU EŞSİZDİ''

Meslektaşları Debbie Harry ve Chris Stein tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili dostumuz ve grup arkadaşımız Clem Burke'ün ölüm haberini derin bir üzüntüyle iletiyoruz. Clem, sadece bir davulcu değildi. O Blondie'nin kalp atışıydı. Yeteneği, enerjisi ve müziğe olan tutkusu eşsizdi. Müzisyenliğinin ötesinde, hem sahnede hem de sahne dışında bir ilham kaynağıydı'' ifadeleri kullanıldı.

