72,5 milyon sterlin değerindeki Van Gogh tablosuna çorba fırlattılar

İngiltere'de Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı çevreci grubun iki üyesi, başkent Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla domates çorbası attı.

72,5 milyon sterlin değerindeki Van Gogh tablosuna çorba fırlattılar

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İklim aktivisti iki kadın, Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un Londra'daki National Gallery'de yer alan ve yaklaşık 72,5 milyon sterlin değerindeki ünlü tablosunun üzerine iki konserve kutusundaki domates çorbasını fırlattı.

"Just Stop Oil" yazılı tişörtler giyen protestocular, Van Gogh'un 1888 tarihli "Ayçiçekleri" adlı tablosuna domates çorbası attıktan sonra yapıştırıcıyla ellerini tablonun altındaki duvara yapıştırdı.

Daha sonra aktivistlerden 21 yaşındaki Phoebe Plummer, "Daha değerli olan nedir? Sanat mı yoksa hayat mı?" diye bağırdı.

72,5 milyon sterlin değerindeki Van Gogh tablosuna çorba fırlattılar - 1
Polis, tabloya zarar verme girişiminde bulunan iki protestocuyu gözaltına aldı.

TABLO CAMLA KAPLIYDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olaya tanıklık eden ziyaretçilerin, "Aman Tanrım!" diye bağırarak şaşkınlıklarını dile getirdiği görüldü.

Camla kaplı tablonun zarar görmediği ancak çerçevesinde ufak bir hasarın olduğu açıklandı.

Grubun aktivistleri, son birkaç gündür İngiliz Parlamentosunun çevresinde ve Londra'nın bazı noktalarındaki yolları trafiğe kapatıyor.

72,5 milyon sterlin değerindeki Van Gogh tablosuna çorba fırlattılar - 2

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