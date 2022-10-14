72,5 milyon sterlin değerindeki Van Gogh tablosuna çorba fırlattılar

İklim aktivisti iki kadın, Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un Londra'daki National Gallery'de yer alan ve yaklaşık 72,5 milyon sterlin değerindeki ünlü tablosunun üzerine iki konserve kutusundaki domates çorbasını fırlattı.



"Just Stop Oil" yazılı tişörtler giyen protestocular, Van Gogh'un 1888 tarihli "Ayçiçekleri" adlı tablosuna domates çorbası attıktan sonra yapıştırıcıyla ellerini tablonun altındaki duvara yapıştırdı.



Daha sonra aktivistlerden 21 yaşındaki Phoebe Plummer, "Daha değerli olan nedir? Sanat mı yoksa hayat mı?" diye bağırdı.