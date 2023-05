77 yaşındaki Cher: Ne zaman yaşlı hissedeceğim?

80’li ve 90’lı yılların unutulmaz şarkıcısı Cher, hiç yaşlı hissetmiyor! İkonik sanatçı 77'nci doğum gününde "Ne zaman yaşlı hissedeceğim?" dedi.

"Believe”, “I Got You Babe” ve “If I Could Turn Back Time” gibi hit şarkılara imza atan ünlü pop şarkıcı, geçtiğimiz aylarda 36 yaşındaki müzik yapımcısı Alexander Edwards'la olan ilişkisiyle gündeme gelmişti Edwards ile arasındaki yaş farkına gelen tepkileri duymamazlıktan gelen Cher, şimdi de hiç yaşlı hissetmediğini söyledi.