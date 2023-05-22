77 yaşındaki Cher: Ne zaman yaşlı hissedeceğim?

80’li ve 90’lı yılların unutulmaz şarkıcısı Cher, hiç yaşlı hissetmiyor! İkonik sanatçı 77'nci doğum gününde "Ne zaman yaşlı hissedeceğim?" dedi.
"Believe”, “I Got You Babe” ve “If I Could Turn Back Time” gibi hit şarkılara imza atan ünlü pop şarkıcı, geçtiğimiz aylarda 36 yaşındaki müzik yapımcısı Alexander Edwards'la olan ilişkisiyle gündeme gelmişti Edwards ile arasındaki yaş farkına gelen tepkileri duymamazlıktan gelen Cher, şimdi de hiç yaşlı hissetmediğini söyledi.
Şarkıcı paylaşımında "Evet lütfen biri bana ne zaman yaşlı hissedeceğimi söyleyebilir mi? Rakamları duyup duruyorum ama açıkçası hiç anlamıyorum" dedi.
AYRILDILAR
Ünlü şarkıcı Cher, ilişkisini eleştirenlere "Aşk metamatikten anlamaz" şeklinde yanıt verdiği, kendisinden yaklaşık 40 yaş küçük sevgilisi Alexander “AE” Edwards'tan ayrıldı.
Çiftin ilişkisi ilk kez Kasım 2022'de el ele fotoğraflanmalarının ardından ortaya çıkmıştı. Ancak çiftin arasındaki yaş farkı hiç gündemden düşmemişti.