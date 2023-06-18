79 yaşında baba olan Robert De Niro yeni doğan bebeği hakkında konuştu

Oscar ödüllü usta aktör Robert De Niro geçtiğimiz haftalarda yedinci kez baba olduğunu duyurmuştu. Ünlü oyuncu, Tribeca Film Festivali'ne çocuğunun annesi Tiffany Chen ile katılmış ve ilk kez bir etkinlikle birlikte görüntülenmişti.



People dergisine konuşan 79 yaşındaki oyuncu, diğer çocuklarının henüz yeni doğan bebeğiyle tanışmadığını söyledi.

