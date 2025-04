82 yaşındaki Pop efsanesi hayatını kaybetti

11 Nisan Cuma günü sabah erken saatlerde hayatını kaybeden Mike Berry'nin ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu.

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPTI

Menajeri Peter Stockton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Efsane isim Mike Berry'nin bu sabah, huzur içinde yaşama veda ettiğini ve son dakikalarında ailesinin baş ucunda olduğunu herkese en derin üzüntümle bildirmek zorundayım. Mike, 64 yıllık kariyeri olan inanılmaz, yetenekli bir sanatçıydı. Umarım şimdi cennette eski dostlarının yanındadır.''

Tribute to Buddy Holly ve Don't You Think It's Time adlı şarkılarla tanınırlığını artıran İngiliz yıldız, Are You Being Served? filminde Spooner karakterini canlandırmıştı.